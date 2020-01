Pelosi: USA kongress hääletab Trumpi sõjavolituste piiramise üle

Demokraat Pelosi teatas plaanist vabariiklasest presidendi volitusi piirata pühapäeva hilisõhtul kolleegidele saadetud kirjas.

"Meede taaskinnitab kongressi ammu paika pandud järelevalvekohustust nõudmisega, et kui kongress ei otsusta teisiti, lõppeks valitsuse sõjaline vaenutegevus Iraani suhtes 30 päeva jooksul," ütles Pelosi.

Trump andis läinud nädalal käsu tappa Iraani revolutsioonikaardi eliitväe Quds juht Qasem Soleimani, kes oli Iraani juhtkonna üks mõjukamaid liikmeid.

Pelosi sõnul seadis Soleimani kõrvaldamine ohtu USA sõjaväelased ja tsiviilelanikud, ähvardades pingeid Iraaniga tõsiselt eskaleerida.

Demokraadid on heitnud Trumpile ette, et ta ei konsulteerinud enne rünnakukäsu andmist kongressi liidritega, nende seas Pelosiga. Samuti rõhutavad demokraadid, et ainult kongress saab sõda kuulutada.

"Kongressi liikmetena on meie esmane kohustus kaitsta ameeriklaste elusid," ütles Pelosi kirjas. "Sel põhjusel oleme me mures, et valitsus astus selle sammu kongressiga konsulteerimata ja austuseta kongressi sõjavolituste vastu, mille on sellele andnud põhiseadus," lisas ta.

Iraan on lubanud Soleimani tapmise eest kätte maksta. Trump on ka ise raevukalt sõna võtnud ja öelnud kongressile, et tema Iraani-teemalisi sotsiaalmeedia postitusi tuleks pidada seadusandjate teavitamiseks.

Pelosi sõnul esitab resolutsiooni kongressile esindajatekojas Michigani esindav endine Luure Keskagentuuri (CIA) analüütik Elissa Slotkin.