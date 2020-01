Kindralmajor Hossein Dehghan ütles CNN-ile, et vastulöök suunatakse USA sõjalistele objektidele ning see tuleb Iraanilt endalt, mitte riigi sõjalistelt liitlastelt Lähis-Ida piirkonnas. "Me saame öelda, et USA, härra Trump on meid otseselt rünnanud - seega ründame ka meie neid otseselt," märkis Dehghan.

Dehghani sõnul kaalutakse vastulööki põhjalikult ning sellega ei kiirustata. "Meie reaktsioon saab olema nutikas, läbimõeldud ja omal ajal," ütles ta.

Dehghan on endine Iraani kaitseminister ning pärast Soleimani surma ajatolla Khamenei peamine nõuandja militaarasjades.

Vastulööki USA-le on lubanud ka Iraani president Hassan Rouhani ja ajatolla Khamenei.