Ehkki erakondade 2019. aasta neljanda kvartali majandustulemused on veel avalikustamata, saab Keskerakonna kirjale lisatud Excel tabelist teada, et partei lõpetas 2019. aasta 550 000 euro suuruse netovara miinusega.

Keskerakond plaanib 2020. aasta lõpuks sellest välja tulla nii, et erakonna tulud igas kvartalis saavad olema ligi 140 000 eurot suuremad kui kulutused. Seda eesmärki aitab saavutada asjaolu, et 2020. aastal Eestis valimisi ei toimu, mis on parteide jaoks peamine lisakulu allikas.

Konkreetselt arvestab Keskerakond 2020. aastal igas kvartalis 341 925 euro suuruse riigitoetusega, 100 000 euro suuruste annetustega ja liikmemaksudest loodab partei koguda igas kvartalis 16 250 eurot. Kvartalis on need kolm tuluallikat kokku ligi 460 000 eurot.

Kulutada plaanib Keskerakond 2020. aastal igas kvartalis 320 000 eurot, millest 140 000 on mõeldud majandamiskuludele, 120 000 tööjõukuludele ja 60 000 poliitilise tegevuse kuludele.

Selle plaani järgi peaks Keskerakonna netovara 2020. aasta lõpuks praeguse 550 000 euro suuruse miinuse asemel jõudma plussi 2700 euroga.

Soovitud eesmärki on Keskerakonnal sellevõrra lihtsam saavutada, et 2020. aastal Eestis valimisi ei toimu. Näiteks 2019. aasta esimeses kvartalis, mil toimusid riigikogu valimised, olid Keskerakonna kulud üle 1,4 miljoni euro, kuid teises ja kolmandas kvartalis 315 000-330 000 eurot.

Ehk kui valimisi ei toimu, on 320 000 euro suurune kulude suurusjärk 2020. aasta igas kvartalis üsna realistlik.

Ka planeeritud tulude pool ei tohiks Keskerakonnal üle jõu käia. Peamine sissetulekuallikas ehk üle 340 000 euro suurune riigieelarveline toetus on kindel. Ka planeeritud 100 000 euro juurde jäävad annetused kvartalis on reaalsed, kui võtta aluseks 2019. aasta valimistele järgnenud ehk teise ja kolmanda kvartali annetused, mis olid vastavalt 170 000 ja 150 000 eurot.

Senist maksedistsipliini arvestades on mõnevõrra küsitavam kõige väiksem tuluallikas ehk liikmemaksud. Kui Keskerakond lubab 2020. aastal igas kvartalis koguda 16 250 eurot ja aasta peale 65 000 eurot liikmemakse, siis võrdlusena 2019. aasta kolme kvartaliga koguti kokku veidi üle 18 000 euro liikmemakse.