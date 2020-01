ERJK asus menetlema Mustamäe vanema massiivset kajastust linnaosa lehes

"Tegime ühe menetluse alustamise otsuse ja nagu halvaks tavaks saanud, puudutab see kohaliku omavalitsuse infolehti. Antud juhul siis Tallinna Mustamäe linnaosa lehte ja seal avaldatavat, mis võib olla käsitletav poliitilise reklaamina avalike vahendite eest. Ja puudutab see - nagu igaüks isegi võib sellest lehest näha - linaosa vanema eksponeerimist selles lehes," ütles ERJK aseesimees Kaarel Tarand neljapäeval ERR-ile.

Menetlust alustati Reformierakonna avalduse alusel.

"Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsioon pöördub ERJK poole seoses asjaoluga, et Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats teeb enesereklaami Mustamäe linnaosa lehes, mille väljaandjaks on linnaosa valitsus ja mille väljaandmist rahastatakse Tallinna linna eelarvest," seisab volikogu Reformierakonna fraktsiooni esimehe Kristen Michali allkirjastatud avalduses.

Michal lisas kirjale Mustamäe lehe eelmise aasta 1. oktoobri ja 2. detsembri ning käesoleva aasta 10. jaanuari numbrite koopiad, kus Reformierakonna hinnangul kasutab Laats rahva raha eest väljaantavat ja kohalike elanike teavitamiseks loodud lehte isiklikuks reklaamiks ja enese eksponeerimiseks. Nii olevat lehe oktoobrinumbris märgitud Laats seitsmes artiklis, detsembri lehes kümnes ja jaanuarinumbris 13 artiklis.

Tarandi sõnul ei tähenda see, et lähiajal pole valimisi tulemas seda, et poliitikutel pole huvi endale reklaami teha. "Poliitiline kommunikatsioon on erakondade püsitegevus - see tähendab, et kampaaniat ja reklaami kui poliitilise kommuniktasiooni osa tehakse tegelikult kogu aeg nagu me kõik teame. See on elukutselise poliitiku püsitegevus ja seetõttu ei oma tähtsust, kas keegi on valimiskomisjoni poolt parasjagu kandidaadiks kinnitatud või ei ole," rääkis Tarand.

Tema sõnul on ERJK aastate jooksul monitoorinud kohalike infolehtede üldpilti ja kuigi aastate 2017 ja 2019 võrdluses võib kohati täheldada üldpildi paranemist, aga siiski mitte igal pool. "Nii, et kohaliku võimu teostajate kirg ennast selle teavituskanali kaudu eksponeerida on mõnel pool jätkuvalt suur," tõdes ta.

"Alustame menetlus, et kontrollida, kas on tegemist poliitilise reklaamiga ja selle tagajärjel keelatud annetusega või avalike vahendite kasutamisega poliitiliseks tegevuseks. Need on kaks põhilist keeldu erakondadele, mis on erakondade seaduses - ei tohi võtta vastu juriidilise isiku annetusi, sealhulgas on juriidilised isikud ka omavalitsused. Ja teispidi on need avalikud vahendid, mida oma isikliku või erakonna kampaaniasse ei tohi nende väljaannete kaudu suunata. Kas seal seda on või ei ole, selleni me jõuame järgmistel koosolekutel, aga selleks, et asjas selgust tuua, me menetlust alustasime," ütles ERJK aseesimees.