Komisjoni aseesimees Kaarel Tarand ütles ERR-ile, et erakonnad tegid enne riigikogu valimisi palju kulutusi, millele neil õigupoolest katet ei olnud.

"Nüüd on seis selline, et kõige suuremal määral ehk üle poole miljoni euro on tasumata arveid Keskerakonnal ja Reformierakonnal. Üle 100 000 euro eest on arveid tasumata Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal. Need arved on maksetähtaja ületanud juba pool aastat ja peaks olema tasutud. See on komisjoni meelest probleem, sest olgu selleks üks suur võlausaldaja või mitu väiksemat, kes on erakondadele usaldanud teenuseid," rääkis Tarand.

Tavaliselt on Tarandi sõnul võlgnikeks meedia- ja kommunikatsioonipartnerid, kes tavaliselt ei nõua sellise jõulise ja selgusega oma töötasu kätte nagu see on kombeks tavapärases äripraktikas. Ta lisas, et suured erakonnad saavad niimoodi olla võlgu väga pikalt.

"Komisjoni meelest pole see ühiskonnale väga mõistlik ja kasulik, sest kui erakonnal on rahaasjad halvasti ja ta on sügavas miinuses, siis see tekitab korruptiivseid kiusatusi. Eesti pole siin maailmas mingi erand. Igaüks kes vaatab rahastamise aruandeid näeb, et mingil erakonnal läheb väga halvasti ja ta on sisuliselt maksejõuetu, tekib mõte, et saan oma annetuse siduda mõne teise küsimusega, mille lahendamine on täiesti seaduslik, aga kellegi teise kasuks," rääkis Tarand.

Kaarel Tarand lisas, et kui erakonnad kulutavad üle oma võimete ja vaatamata soliidsele toetusele riigieelarvest pole võimelised oma arveid tasuda, on halb märk meie erakondliku süsteemi kohta.

ERJK otsustas Keskerakonnalt, Reformierakond ja SDE-lt aru pärida, et kuidas nad kavatsevad oma võlad ära tasuda. Tarand selgitas, et erakonnad tohivad võtta seaduslikult laenu krediidiasutustelt, aga kui nad kasutavad teenuseid ja jätavad maksmata, võib see muutuda keelatud annetuseks.

"Erakonnad seletavad, et neil on head kavatsused ja nad püüavad maksta. Aga see ei edene piisava kiirusega ja avalikkuse jaoks ei näe see hea välja. Saab võrrelda sellega, kui inimesel on elektri-, telefoni ja muud arved maksmata. Siis ükski jutt klienditeeninduses ei aita, et mul on hea kavatsus kunagi ära maksta. Erakondade ambitsioon on olla suure raha jagaja, aga oma majapidamine peab ka korras olema," rääkis Tarand.

Lahenduseks oleks Tarandi sõnul erakonnaseaduse muutmine, mida ERJK on pakkunud välja ka riigikogule, et kuidas kindlustada erakondade parem majanduslik olukord.

"Tuleb piirata, et nad saaksid mitte lasta kiusatustel tekkida suurte võlgade tekkimiseks ja vältida rahalist võidujooksu ning vaadata üle erakondade tulubaas. Kui kehtib juriidiliste isikute annetuste keeld, mis sätestati 15 aastat tagasi, siis see pole minu hinnangul oma eesmärki täitnud. Loodeti, anda rohkem stabiilsust, aga see pole juhtunud, erakondade majandusseis on aastatega halvenenud," tõdes Kaarel Tarand.