Kõlvart: Tallinna suurhaigla ehitamiseks tuleb laenu võtta

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ütles, et nüüdisaegsele tehnoloogiale on vaja uut keskkonda ja vanade haiglahoonetega linn paarikümne aasta pärast enam toime ei tule. Seetõttu tahetakse kindlasti Lasnamäele kavandatava Tallinna haigla projektiga edasi minna. Et üleriigilise tähtsusega haiglakompleks maksaks 400 miljonit eurot, loodetakse rahalist tuge nii Euroopa Liidult , kui riigilt. Ühtegi rahastamisotsust aga veetehtud pole, on vaid soovid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Tänaseks meie ootus on, et Euroopa komisjoni poolt tuleks mitte vähem kui 50 protsenti. Me näeme, et Tallinn suudaks akumuleerida umbes 40 protsenti," ütles Kõlvart.

Kui see pealinna soov täituks, tuleks riigil lisada kümme protsenti. Selline oleks linnapea sõnul ideaalne rahastamismudel. Läbirääkimised aga käivad, kuna Euroopa Liidu järgmise eelarveperioodi rahastust pole veel kokku lepitud. Esmalt peavad ka ministeeriumid kokku leppima, kui palju ja milleks minnakse Euroopa Liidult taotlema. Siin on tihe konkurents.

Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles, et Euroopa Liidu vahenditega on täpselt nii nagu riigieelarve vahenditega - iga euro peale on taotlusi oluliselt rohkem. "Täna kui me vaatame reaalset olukorda, siis meile meeldiks, kui Euroopa Liidu osakaal oleks võimalikult kõrge, aga kas ta ulatub 50 protsendini või jääb alla, seda näitavad läbirääkimised," ütles Kiik.

Kiik lisas, et ministeeriumi soov on, et Euroopa Liidust tulev toetus jääks vähemalt 100 ja mitte paarikümne miljoni juurde. Tallinna linnapea tunnistas, et linnal tuleb haigla ehitamiseks tõenäoliselt laenu võtta.

"Loomulikult selliste summade puhul ei ole võimalik rääkida, et linn suudaks võtta vahendeid eelarvest, loomulikult jutt on laenust, aga ka laenu võtmise võimalused on piiratud," rääkis Kõlvart.

Kõlvarti sõnul tuleb riigi otsus kevadel ja Euroopa komisjoni oma sügisel. Haigla rajamiseks on moodustatud töörühm ja linna eelarvest on ette nähtud raha meditsiinitehnoloogia eelprojekti koostamiseks. Sotsiaalministri sõnul moodustaks suurhaigla ravimahtudest poole Tallinna ja teise poole ülejäänud Eesti elanike ravi.