Erakonna Isamaa esimees ja riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder leiab, et enne saadikute personaalsete abiliste teema käsitlemist tuleb kokku leppida, milline on riigikogu roll ja otsustusõigus Eesti ühiskonnas.

Seeder ütles ERR-ile, et kui vaadata viimase 20 aasta jooksul toimunud arengut Eesti, siis parlament on andnud oma funktsioone ära.

"Seadusandlust on muudetud nii, et parlament on delegeerinud oma ülesandeid valitsusele ja valitsus järjest rohkem ministritele. Ministrid omakorda andnud oma otsustusõigust ametnikele. Tasakaal poliitiliste otsuste ja ametkonna vahel on muutunud järjest ametkonnakesksemaks. Parlament on ise delegeerinud oma otsustusõigust ära," rääkis Seeder.

Seedri hinnangul ei ole mõtet ja vajadust parlamenti tugevdada, kui selline areng peaks jätkuma.

"Kõigepealt peab parlament ise selgusele jõudma ja tahtma oma rolli suurendada. Siis on vajadus teda tugevdada olgu siis rahastamise või uue personali abil. Enne peab toimuma filosoofiline muutus parlamendis ja siis on mõtet rääkida teemal, mille Henn Põlluaas tõstatas," sõnas Seeder.

Riigikogu esimees Henn Põlluaas ütles ERR-ile antud usutluses, et riigikogu liikme töömaht on suur ja abilised on vajalikud. "Vajalik samm oleks, see aitaks tõsta riigikogu töö kvaliteeti," ütles EKRE-sse kuuluv Põlluaas.

Seeder märkis, et tegemist on vana ja habemega teemaga, mida on arutatud aastaid ja küllap arutatakse ka tulevikus.

"Eesti parlament on tõepoolest üks vähestest, kus saadikul abi ei ole. Aga praegu see teema küll aktuaalne ei ole, valitsuskoalitsioonis pole ka selle osas kokkuleppeid. Pole ka lähiaastatel kavas eraldada rahalisi vahendeid ega teha ümberkorraldusi seadusandluses," rääkis Seeder.

Seeder ütles, et Eesti on parlamentaarne riik, kus võimutäius ja otsustuspädevus peaks kuuluma parlamendile. "Seda minu hinnangul praegu ei ole. Jäme ots kuulub täitevvõimule ja ametkonnale, kus on pädevus ja informatsioon ning otsustusõigus," ütles ta.