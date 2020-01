Otse kell 12.15: Tallinna ümbruse trammi- ja raudteede teostatavusest

Lõppraporti tulemustest annab ülevaate analüüsi läbiviija Hannes Luts. Kohal on ka majandus- ja taristuminister Taavi Aas, Harjumaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor Joel Jesse ning Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart, et anda aimu, millised on järgmised sammud ning kuidas analüüsi tulemused mõjutavad Harjumaa edasist transpordi taristu planeerimist.

"Aktuaalne kaamera" vahendas detsembris, et valmiva tasuvusuuringu järgi tasub trammiliiklus Tallinna lähivaldadega end ära.