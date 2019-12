Uuring: trammiliiklus Tallinnast lähivaldadesse tasub end ära

Vastvalminud Reidi tee on juba kiirendanud liiklusvoogu nende jaoks, kes autodega hommikuti Russalka juures ummikutes seisid. Nüüd on Tallinnal plaanis rajada Pirita tee äärsete parkimiskohtade arvelt ühistranspordirada Russalkast Pirita Selverini. Selleks on eelarves planeeritud poolteist miljonit eurot, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Meie üldine prioriteet on ühistranspordi soodustamine, mis tähendab ühistranspordi eelistamist. See tähendab tervet rida meetmeid. See tähendab bussiradasid, see tähendab uut veeremit," selgitas Tallinna abilinnapea Andrei Novikov.

Pirita linnaosa pole Novikovi hinnangul nii suur, et vajaks trammiteed, mis on kallis. Seal on tema sõnul otstarbekas buss.

Trammideede osas on Tallinnal teised prioriteedid, näiteks lahendada esmalt trammiteede pudelikael.

"Nimelt kõik Tallinna trammide liinid jooksevad kokku Viru ringi ja Hobujaama bussipeatuse vahel. Enne kui me ei lahenda seda pudelikaela, mis on sinna tekkinud, enne kui me piltlikult öeldes ei lõika seda trammiliini teise trammiliiniga läbi, ei saa me rääkida, et me võiksime tihendada trammiliiklust või rajada uusi liine," selgitas abilinnapea.

Pudelikaela probleemid lahendaks Vanasadama tramm, mis kulgeks Novikovi sõnul Rävala puiestee, Laikmaa, Hobujaama, Admiraliteedi basseini ja linnahalli juures ning ühineks olemasoleva trammiteega.

Valmiv kergrööbastranspordi tasuvusuuring näitab, et Tallinna-sisesed trammivõrgu uuendused tasuvad end ära, nagu ka pealinnast lähivaldadesse. Uuringus vaadati, kuhu saaks trammiteed rajada ja kus on selleks nõudlus.

"Selle järgi tulid välja suunad, mis puudutab Viimsi, tegelikult ka Maardu, Rae ja Peetri suunda, mis on teine väga kõrge potentsiaaliga. Kolmandaks koridoriks jäi Õismäe, Tabasalu suund," selgitas Harjumaa omavalitsuste liidu väliskoostöö nõunik Kaarel Kose.

Kose sõnul oli Viimsi suund perspektiivikaim ning seal oli ka suurim potentsiaal autojuhtide meelitamiseks ühistransporti.

Tallinna tehnikaülikooli transpordi planeerimise professor Dago Antov kinnitas, et lähivaldadesse suunduvate trammiteede plaan osutus tasuvaks.

"See võtab muidugi aega nagu trammi ehitamine aega võtab, aga pikemas perspektiivis on see tegelikult linnale üsna mõistlik ja hea idee," rääkis Antov.

Tasuvusuuringut tutvustatakse avalikkusele jaanuaris.