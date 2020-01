Politsei- ja piirivalveamet (PPA) kinnitab, et Iraani kodanike Eestisse pääsemise tingimusi ei ole muudetud, ehkki teisipäeval saadeti Tallinna lennujaamast tagasi iraanlane, kes saabus siia koolitusele ning kutsuja sõnul otsis piirivalve ettekäänet, et teda mitte riiki lubada.

"Tallinna piiripunkti juht Raavo Järva kinnitab, et Eestis ei ole Iraani kodanike piiriületusega seoses mingeid muutusi," ütles PPA pressiesindaja Marge Sillaots neljapäeval ERR-ile.

Hambaarst Tarmo Marrandi rääkis aga kolmapäeval ERR-ile kuidas tema kutsel Istanbulist saabunud iraanlast lennujaamast läbi ei lastud ning peale selle koheldi teda halvasti. Marrandi sõnul heideti iraanlasele ette, et tal ei olnud ette näidata tuhandet eurot sularahas ega hotellibroneeringut. "Kuid seda ei olnud ju vaja, kuna mina vastuvõtjana oleksin korraldanud tema majutamise. Samuti oli tal olemas tagasisõidupilet," ütles Marrandi. Piirivalvurid olevat väitnud, et iraanlane võib Eestist edasi liikuda mõnda teise Euroopa Liidu riiki. Näiteks Itaaliasse, kuna seal elavat tema õde, rääkis Marrandi.

Tema sõnul olevat Eesti piirivalvurid Istanbulist Tallinna lennujaama saabunud iraanlast kohelnud jämedalt "nagu kriminaali" ega olnud tema suhtes abivalmid. Nii, et olevat läbi vaadatud tema isiklikud fotod ega olevat talle suuliselt selgitatud, et tagasilendu oodates saab ta puhata lennujaama vastavas puhketoas.

"See rikub ka minu mainet, kui minu rahvusvahelist partnerit niimoodi Tallinna lennujaamas koheldakse," leidis Marrandi, kes lisas, et kutsus oma ammuse iraanlasest tuttava, kes juba viimased kolm aastat on elanud Türgis, Tallinnasse, et ta saaks osaleda meditsiinitarvikuid ja kliiniku tööd puudutaval koolitusel ja seminaril.

"Mind Eesti kodanikuna häirib fakt, et lihtsalt rahvuse põhjal tehakse otsuseid inimeste kohtlemisel," ütles Marrandi.

PPA esindaja lükkas aga need väited tagasi. "7. jaanuaril kell 12.05 saabus Istanbulist Tallinna lennujaama Iraani kodanikust mees. Mehel puudusid asjakohased dokumendid, mis õigustaks reisi eesmärki ja tingimusi. Samuti puudusid seadusega ette nähtud piisavad elatusvahendid, arvestades riigis viibimise kestust ja viisa taotlemisel nimetatud reisi eesmärki. Mehe ja Eestisse kutsuja selgitused reisi eesmärkide kohta olid vastukäivad, mistõttu koostati talle sisenemiskeeld ning tema viisa tunnistati kehtetuks. Mees jäi lennujaama ootama tagasilendu," ütles Sillaots.

Välisministeeriumi pressiesindaja sõnul esindab Iraanis Eestit Soome saatkond, mis väljastas 2018. aastal seal Eesti nimel 133 viisat. 2019. aastal väljastasid Eesti välisesindused viisa 242 Iraani kodanikule.

Iraanlaste viisateema jõudis selle nädala algul meediasse, kui väidetavalt ei andnud USA võimud viisat Iraani välisministrile, kes soovis osaleda neljapäeval ÜRO Julgeolekunõukogus peetaval arutelul.