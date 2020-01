Trudeau ütles, et Kanadal on mitmest allikast saadud luureandmeid, mis viitavad, et Ukraina reisilennuki tulistas alla Iraani maa-õhk tüüpi rakett, vahendas CNN.

Trudeau ütles Ottawas pressikonverentsil, et lennuki tulistamine võis olla tahtmatu.

Kanada peaminister on kutsunud üles Ukraina lennukiga juhtunut põhjalikult uurima.

Juba varem neljapäeval teatas CBS News, et USA ametnikud on veendunud, et just Iraani õhutõrjerakett kukutas kolmapäeval alla Ukraina reisilennuki Boeing 737, milles hukkus 176 inimest. Allikate hinnangul oli tegemist eksitusega.

Lennuk kukkus alla vaid mõni tund pärast Iraani raketilööke Iraagi sõjaväebaasidele, mis majutavad Ühendriikide sõdureid. Tegemist oli Teherani kättemaksuga USA droonirünnakule, milles sai teiste seas surma Iraani revolutsioonikaardi kõrge kindral Qasem Soleimani.

Kaks anonüümsust palunud USA ametnikku ütlesid neljapäeval, et neil ei ole kindlat teadmist Iraani kavatsustest, kuid arvasid, et reisilennukit tõlgendati kogemata ohuna.

USA president Donald Trump avaldas samuti arvamust, et lennuki tulistas alla Iraan, kuid ei süüdistanud iraanlasi otseselt. Ta tõrjus Teherani algset väidet, et tegemist oli mehhaanilise probleemiga.

"Mul on oma kahtlused," ütles Trump. "See lendas küllaltki karmis piirkonnas ja keegi võis teha vea," märkis president.

"Mõned inimesed ütlevad, et see (põhjus) oli mehhaaniline. Ma isiklikult ei usu, et siin saab üldse küsimust olla," sõnas Trump. "Midagi väga jubedat juhtus," lisas ta.

USA ametnikud ei öelnud, millistel luureandmetel põhinevad nende väited Iraani raketist, kuid nad tunnistasid, et piirkonda katavad satelliidid ja teised sensorid. Nad pidasid võimalikuks ka side jälgimist ja muud sarnast luuret.

Veel kaks USA ametnikku ütlesid, et Iraani tõenäolisele vastutusele osutavad luureandmed said neljapäeva õhtul selgemaks.

Newsweeki andmetel on nii Pentagon ja USA luureametnikud kui ka Iraagi luureametnik öelnud, et nende hinnangul tabas Ukraina lennukit Venemaal ehitatud Tor M-1 maa-õhk tüüpi raketisüsteem, mida NATO nimetab Gauntletiks.

Ei ole selge, kuidas Ühendriigid ja selle liitlased reageerivad, kui lennuki allatulistamine kinnitust leiab. Hukkunute seas oli vähemalt 63 kanadalast ja 11 ukrainlast.

Hoolimata Washingtoni ja Teherani jõupingutustest taanduda võimaliku sõja lävelt on olukord piirkonnas Iraani kindrali tapmise ja Iraani vastulöökide järel äärmiselt pinev. USA väed on viidud kõrgendatud valimisolekusse.

USA kaitseminister Mark Esper ja staabiülemate ühendkomitee esimees Mark Milley ütlesid, et neil pole olnud võimalust intsidenti puudutavate luureandmetega tutvuda. Mõlemad veetsid suure osa päevast Valges Majas ja Kapitooliumi künkal teavitamas administratsiooni Soleimani tapmisest ja Iraani vastulöögist.

Iraan kinnitas esialgsele uurimisele viidates, et lennuki piloodid ei esitanud raadio teel abipalvet ning et lennuk püüdis tagasi lennuväljale pöörduda, kui ta leekides alla sööstis.

Ukraina on öelnud, et peab raketilööki Iraani vastuväidetest hoolimata üheks paljudest õnnetuse võimalikest põhjustest.