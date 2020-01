Narva piiripunkti pühadeaegne ummistumine on tavaline ja ennustatav nähtus. Kui tavapäevadel käib Narvas üle piiri umbes 12 000 inimest, siis uusaastapühadeaegu piiriületajate hulk kahekordistub. Näiteks 3. jaanuaril, mil Vene turistid Eestisse saabusid, tõusis piiriületajate arv Narvas rekordiliselt üle 25 000 inimese.

Piiripunkti läbilaskevõime suurendamiseks suunatakse sõiduautosid veokite terminali ja tuuakse piirile lisajõude, kuid nagu märkis Ida prefektuuri piirivalvebüroo juht Indrek Püvi, tekivadki ummikud tavaliselt siis, kui suurem hulk inimesi ühekorraga piirile jõuab.

"Igal taristul on omad piirid, kus ta lihtsalt füüsiliselt rohkem vastu võtta ei suuda. Et kui meil oleks kogu aeg ühtne voog, siis tegelikult ei olekski piiril probleeme ja kõik oleksid rahul. Tänane näide, kus inimesed hakkavad välja sõitma, kuni keskpäevani on piiripunkt rahulik, aga praeguseks on sadakond autot juba järjekorras, virtuaalses loomulikult," rääkis Püvi.

Püvi sõnul võiks piiriületajad näiteks Venemaale sõidu kavandada ennelõunale, siis on lootust ummikuid vältida ja kindlasti tasuks silmas pidada, et Narvas on piirieelse ooteala läbimine kohustuslik. Kohe piirile tükkivate autode tagasisaatmine röövib piiriteenistujate aega ja lisab piiripunkti töösse mõttetut segadust.

Narva piiripunkt on kõige tihedama liiklusega piiripunkt Eestis. Aastas ületab Narvas piiri üle nelja miljoni inimese. Piiriületajate arvu kasvule aitas kaasa ka Venemaa, mis eelmisel aastal Peterburi külastamiseks tasuta elektroonilised viisad kehtestas. Peterburi pääsemiseks kasutavad Narva piiripunkti lisaks eestlastele nüüd ka lätlased ja leedulased. Samas, nagu märkis Indrek Püvi, praegust olukorda piiril elektroonsed viisad eriti ei mõjutanud.

"Eks mõnevõrra ole suurendanud piiriületust, kuid mitte jaanuaripühade kontekstis. Pigem see puudutab rohkem Eesti Vabariigi pühasid, kui meie enda inimesed käivad väljapoole ja sellised muud vabad ajad, nädalavahetused. Hetkel elektrooniline viisa ei ole tekitanud meile probleeme nende pühade kontekstis."

Peterburi turismiameti andmeil on alates eelmise aasta oktoobrist Peterburi külastamiseks esitatud umbes 100 000 elektroonilise viisa taotlust ja viimase kolme kuu jooksul on Peterburis e-viisaga käinud üle 60 000 turisti.