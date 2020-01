Soome kapo endist töötajat süüdistatakse turvalisussaladuse paljastamises

Mees on süüdistuse kohaselt otsinud kaitsepolitsei teabesüsteemist informatsiooni muu hulgas vastuluure kohta. Süüdimõistmisel võib teda oodata kuni nelja-aastane vanglakaristus.

Informatsioon on Soome rahvusringhäälingu ja uudisteagentuuri STT artikli kohaselt puudutanud muu hulgas vastuluuret ning rahvusvahelist koostööd. See on sisaldanud ka kaitsepolitsei välismaistelt partneritelt saadud teavet.

Mees töötas kaitsepolitseis tähtajalise töölepinguga. Ta on oma teod eeluurimise käigus osaliselt omaks võtnud. Otsinguid andmebaasidest endine töötaja tunnistas, kuid põhjendas neid vajadusega otsingusüsteeme tundma õppida, kuna tema ametiülesanne oli nende arendamine.

Mees kinnitas, et ei jaganud saadud informatsiooni kellegagi.

Kaitsepolitsei ja prokuratuur peavad aga tema tegevuse motiiviks raamatut, mida mees kirjutas. Raamat käsitleb muu hulgas Süüria sõda, varjupaigataotlejatega seotud teemasid ning terroriorganisatsiooni ISIS meediategevust.

Eeluurimisel väitis süüdistatav, et raamatuks jaoks on ta materjali kogunud avalikest allikatest.

Süüdistajad nõuavad kinnist kohut

Soome kaitsepolitsei supo ja prokuratuur nõuavad kohtus kogu eeluurimismaterjali ning kohtuprotsessi kuulutamist salajasteks. Nõuet põhjendatakse sellega, et materjal sisaldab salajast informatsiooni. Prokurör Juha-Mikko Hämäläineni sõnul on materjal salastatustasemega 2.

Soome kaitsepolitsei kasutab neljaastmelist salastatusklassifikatsiooni, millest 1. tase on "äärmiselt salajane" ning 2. tase "salajane".

Soome kaitsepolitsei sõnul sisaldab eeluurimismaterjal lisaks tundlikku informatsiooni nende infosüsteemide kohta.

Turvalisussaladuse paljastamine tähendab Soome seadusandluse kohaselt mitte ainult salastatud teabe avaldamist, vahendamist või üleandmist, vaid ka informatsiooni kogumist sellisel eesmärgil.