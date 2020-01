"Aus vastus on see, et töötan seal osaühingu kaudu ja teen erinevaid projekte. See, mis iga kuu kokku tuleb, sõltub sellest, kui palju õnnestub teha," ütles Pomerants ajalehe küsimusele vastates.

Pomerants osutab teenust Bitter Orange OÜ alt, mille asutas mullu kevadel pärast poliitikaga lõpparve tegemist. Märkimisväärne on aga see, et kui enne Mäggiga liitumist pakkus ta teenust teistelegi, siis alates novembrist on pühendunud vaid Powerhouse'ile.

Iseenesest pole selline tegevus seadusega kuidagi keelatud, küll aga viitab see ühele küllaltki laialt levinud probleemile, millega maksuamet aastaid võidelnud: OÜ-tamine ehk tegeliku töösuhte varjamine maksude vältimiseks, märgib ajaleht.