Valitsus asub nn OÜ-tamist ohjeldama

Valitsus hakkab arutama võimalusi, kuidas piirata niinimetatud OÜ-tamist. Näiteks on võimalik, et teatud juhtudel hakatakse dividende sotsiaalmaksuga maksustama.

OÜ-tamiseks nimetatakse tööjõumaksude vältimist nii, et tavalise töölepingu asemel sõlmitakse leping ettevõttega. Tavaliselt on see n-ö ühemehefirma, kes osutab tööandjale teenust.

Rahandusministeerium tahab sellist tegevust rangemalt piirata. Võimalusi on mitmeid ning mõni tegevus vajab seadusemuudatust.

"Ettevõtte teatud kuludele võiks kaaluda piirlae peale panekut. Ettevõtte poolt eraisikule või omanikule antud laenu teatud juhtudel täiendav maksustamine, kui see ei ole päris korrektselt antud laen. On ka kaalumisel teatud juhtudel dividendi osaliselt sotsiaalmaksuga maksustamine, kui tekib küsimusi, kas tegemist on töötamise või dividendiga," selgitas rahandusminister Mart Võrklaev (RE).

OÜ-tamise piiramise ettepaneku tegid sotsiaaldemokraadid juba möödunud aastal eelarveläbirääkimistel. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehe, siseminister Lauri Läänemetsa sõnul on vaja korda teha augud seadustes, mis võimaldavad ettevõtetel makse optimeerida.

"Kui me näeme ettevõtteid, kus inimene maksab endale miinimumpalka, aga samas võetakse iga kuu välja 5000 eurot dividendi, siis ilmselgelt ei maksta endale seda õiglast palka," sõnas Läänemets.

Kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mait Palts ütles, et päris nulli ei ole võimalik maksupettusi viia ning probleemidele tuleks läheneda individuaalselt. Seni välja käidud ideedel puudub tema sõnul selge analüüs.

"Öelda täna, mida tuleks nüüd korrapealt muuta, mina küll ei oska. Ma arvan, et see kõik peaks algama ikka sellest, et kõigepealt on meil selge probleemikirjeldus ja definitsioon. Ja siis vaatame, kuidas me seda lahendame ja kas see on üldse mõistlik," rääkis Palts.

Majandusminister Tiit Riisalo (Eesti 200) rõhutas, et ettepanekute arutamine on algusjärgus, aga edaspidi tuleks kaasata ka ettevõtjad.

"Kindlasti, kui need ettepanekud võtavad konkreetsema vormi, mille analüüsimist praegu alustati, siis me konsulteerime nendega ja usutavasti teeme seda õigusruumi selgemaks. Ja ka selles võtmes, et väikeettevõtjad, mikroettevõtjad, kes tegutsevad, ei saaks nendest muudatustest kahju, vaid neil oleks lihtsam oma tööd teha," selgitas Riisalo.