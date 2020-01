MES-i nõukogu esimehe ja liikmete tasud on määratud asutajaõiguste teostaja poolt 2003. aastal ja neid ei ole vahepeal tõstetud. Nii makstakse täna nõukogu esimehele 354,71 ja liikmele 236,47 eurot kuus (bruto).

Nõukogu tasustamist reguleerib rahandusministri määrus, mille järgi sõltuvad nõukogu esimehele ja liikmetele vastavad tasud sihtasutuse palgafondi suurusest kuus. Kui palgafondi suurus on üle 90 000 euro, võib nõukogu esimehele maksta 480 ja liikmele 360 eurot. MES-i palgafond on ca 115 000 eurot kuus ehk nõukogu esimees ja liikmed saavad mõnevõrra väiksemat tasu kui seadus lubaks.

Vastavalt riigivaraseadusele tuleb vähemalt üks MES-i nõukogu liikmetest valida rahandusministri ettepanekul. Varem oli rahandusministri ettepanekul valitud nõukogu liikmeks Arvo Aller, kes aga sai maaeluministriks.

Kuna maaeluminister on MES-i asutajaõiguste teostaja, siis ei ole tema ametikohustused ühildatavad nõukogu liikme ametikohustustega. Sel põhjusel kutsuti Aller MES-i nõukogust tagasi ning rahandusminister tegi ettepaneku valida uueks nõukogu liikmeks Mart Järvik.

MES-i nõukogu suurus on kolm kuni 15 liiget. Praegu on nõukogus täidetud üheksa ametikohta. Nõukogu esimees on Andres Oopkaup ja liikmed Enel Liin, Erko Vallbaum, Janika Usin, Mait Talu, Mart Undrest, Rait Verrev, Raivo Musting ja Tiit Niilo.