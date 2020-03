Pärnus eelmisel nädalal võimuliitu pääsenud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) abilinnapea kandidaat on endine maaeluminister Mart Järvik.

Järvik ütles ERR-ile, et võttis tõepoolest pärast nädal väldanud mõtlemist pakkumise vastu ja et tuleb esmaspäeval kell kolm Pärnusse, et kohtuda linnapea Romek Kosenkraniusega.

Linnavolikogu istung, kus on kavas avaldada umbusaldust linnavolikogu eismehele Andres Metsojale (Isamaa) ja vabastada ametist abilinnapea Siim Suursild ning nimetada ametisse uus abilinnapea, toimub kolmapäeval 11. märtsil.

Aastatel 2002–2018 oli Mart Järvik Järvakandi vallavanem. 2015. aastal EKRE-ga liitunud ja enne seda IRL-i kuulunud Mart Järvik oli maaeluminister kuni 25. novembrini 2019. Ta pidi ametist lahkuma seoses ministeeriumi haldusalas toimunud mitmete skandaalidega ja peaministri usalduse kaotamisega. Koos Järvikuga kaotas töö ka temaga avalikku vastuseisu asunud kantsler Illar Lemetti.

14. jaanuaril kirjutas ERR-i portaal, et rahandusminister Martin Helme tegi maaeluministrile ettepaneku nimetada järgmiseks viieks aastaks Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõukogu liikmeks Mart Järvik. Maaeluminister Arvo Aller seda ka 15. jaanuaril tegi.