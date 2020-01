Solmani haldusalasse lisanduvad kodanikuühiskond ja kohanemispoliitika

Siseministeeriumi rahvastiku-, kodanikuühiskonna- ja perepoliitika asekantsler Raivo Küüt ütles uue osakonna ülesandeid kommenteerides, et kodanikuühiskond on laialt võttes kõik see, mis hõlmab inimeste omaalgatuslikku koostööd oma elu ja elukeskkonna parandamisel, seal hulgas tegevus vabaühendustes, võrgustikes või muul moel, näiteks vabatahtlikuna panustamine.

Osakond tegeleb Küüdi sõnul muu hulgas vabaühendustele soodsa tegevuskeskkonna loomisega, mis tähendab neile toetuste, tugitegevuste ja muude teenuste pakkumist. Kohanemispoliitika tegeleb uussisserändajatega.

Seda, kas kodanikuühiskonna ja kohanemispoliitika osakonna loomisega kaasneb kulutusi, ei osanud siseministeerium teisipäeval veel öelda.