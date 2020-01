Euroopa Liit võtab suuna kõigile seadmetele sobiva laadija juurutamiseks

"Komisjon toetab aktiivselt, et tootjad ise otsiks ühtse lahenduse. Nii ei sea me ohtu innovatsiooni. Küll on komisjon lahendustele pannud järgmised ootused: tarbijamugavus, ohutus ja ristkasutus ning elektrooniliste jäätmete vähendamine," ütles Euroopa Komisjoni institutsioonidevaheliste suhete ja reformide volinik Maroš Šefčovič.

Komisjoni nägemuses peaks ühe laadijaga saama laetud nii mobiilid, sülearvutid kui ka tahvelarvutid. Samas on tööpõld on lai, sest kui mobiiltelefonide puhul oli 2009. aastal üle 30 erineva lahenduse, siis nüüd vajab ühtlustamist sadu erinevaid juhtmeotsi.

Enne 2009. aastat oli nii, et Nokial olid oma standardiga laadijaid, Ericssonil ja Motorolal omad. Isegi ühe tootja piires valitses täielik kaos. Siis pani aga Euroopa Komisjon mobiilide tootjad fakti ette - leidke vabatahtlikult lahendus, mis vähendaks erinevate juhtmeotsikute probleemi. Seejärel sündisid USB standardi põhised lahendused. Üldjuhul saab Euroopas hakkama kolme erineva juhtmeotsikuga ning kõik mobiilid peaks saama laetud. On sündinud ka kaks uut lahendust USB-C ja juhtmevaba laadimine.

Šefčoviči sõnul aitaks uus ja ühtne laadija vähendada elektroonilisi jäätmeid. Praegu ostavad inimesed uue mobiili või mõne muu mobiilse seadme keskmiselt kahe aasta tagant. Iga aasta risustab iga Euroopa Liidu kodanik planeeti keskmiselt 16 kilogrammi elektroonikajäätmetega.

Komisjonil on tekkinud ka plaan, et näiteks mobiiltelefone peaks müüma ilma laadijateta. Šefčoviči sõnul alaneks nii ka uute seadmete hinnad.

Euroopa Parlamendis sel teemal peetud vaidlus oli väga kirglik ning enamus saadikuid arvas, et Euroopa Komisjon peaks paika panema tähtaja, mil Euroopas ühtne laadmisotsik kohustuslikuks muutuks.

"Kahju küll, et ei ole võimalik, et meil oleks üks laadija kõikide seadmete jaoks. Selleks oleks tagumine aeg, et me lahendaks selle probleemi. See on imeväike probleem, kuidas me saame tegeleda ringmajandusega, kui me ei suuda seda probleemi lahendada. Me peame selle lahenduse leidma tarbijate huvides ja ma tean küll, et komisjon on püüdnud lahendust leida, aga see lahendus peab olema kohustuslik, mitte vabatahtlik," ütles Taanist Euroopa Parlamenti valitud sotsiaaldemokraat Christel Schaldemose parlamendi debatis.

Komisjon loodab aga taas, et tehnoloogiafirmad maha istuvad ja probleemi omavahel ära lahendavad.