Euroopa Liit: edaspidi on lubatud ainult USB-C laadimisport

Uue Euroopa Liidu regulatsiooni kohaselt on tulevikus väiksematele elektroonikaseadmetele lubatud ainult USB-C laadimisport. Muudatuse eesmärk on vähendada elektroonikajäätmeid ja muuta tarbijate elu lihtsamaks.

Elektroonikaseadmete laadijate otsikud peavad tulevikus olema ühesugused. Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu jõudsid täna kokkuleppele, mille alusel saab laadimisstandardiks USB-C, millega peavad tulevikus ühenduma kõik väiksemad elektroonikaseadmed. Muudatus hõlmab endas nii nutitelefone, tahvelarvuteid, digitaalseid kaameraid, kaasaskantavaid kõlareid ja kõikide tootjate arvutimängukonsoole, vahendavad Yle ja The Verge.

Ainsad erandid on seadmed, mis on USB-C pordi jaoks liiga väikesed, nagu nutikellad, aktiivsusmonitorid ja osa elektroonilist spordivarustust.

Muudatuse eesmärk on vähendada elektroonikajäätmeid, kuna tarbija ei pea enam iga uue seadme ostuga ostma juurde uut laadimisjuhet. See võimaldaks väiksemaid seadmeid laadida sama laadijaga.

Ettepanek vajab siiski veel Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu ametlikku heakskiitu, mis antakse tõenäoliselt järgmine sügis. Seega on tehnikaseadmete tootjatel kaks aastat aega, et valmistuda uue standardi jõustumiseks. Samas võib üleminekuaeg arvutitootjatele olla pikem, kuna erinevalt telefonidest on arvutitel väga erinevad elektritarbimise vajadused.

Euroopa Liit hindab, et muudatus säästab Euroopa Liidu tarbijatele 250 miljonit eurot aastas. Otsuse suurim mõju on Apple'i telefonidele, mis kasutavad Apple'i enda laadimisporti. 2021. aastal müüdi Euroopas 56 miljonit Apple'i telefoni. Kriitikute sõnul pärsib otsus innovatsiooni, kuna elektroonikaseadmete tootjatel pole enam survet arendada välja senisest efektiivsemaid laadimisporte.