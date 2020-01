Eesti näeks Indiat, Saksamaad, Jaapanit ja Brasiiliat ÜRO Julgeolekunõukogu alalise liikmena

"Eesti toetab alaliste liikmete arvu suurendamist, maailm on pärast Julgeolekunõukogu loomist oluliselt muutunud. Mitmed riigid eesotsas India, Saksamaa, Jaapani ja Brasiiliaga väärivad alalist liikmesust," ütles Reinsalu neljapäeval India pealinnas New Delhis konverentsil Raisina Dialogue peetud kõnes.

Välisminister kutsus üles ÜRO-d reformima, märkides, et Julgeolekunõukogu tulevik on laiem küsimus. "Selleks, et tõhusalt kaitsta reeglitepõhist maailmakorda, peab ÜRO Julgeolekunõukogu olema avatud ja kaasav," sõnas Reinsalu, kes tutvustas oma sõnavõtus Eesti põhimõtteid ÜRO Julgeolekunõukogus, mille valitud liikmeks Eesti jaanuaris sai. "Väikeriikidel on ÜRO Julgeolekunõukogus oluline ja moraalne hääl. Just väikeriigid saavad mängida olulist rolli vahendajana, seistes pühendunult rahvusvahelise õiguse eest," kinnitas ta.

1945. aastal loodud maailmaorganisatsiooni tähtsaimas organis, ÜRO Julgeolekunõukogus, on kümme valitavat, kaheaastase ametiajaga mittealalist ja viis vetoõigusega alalist liiget: USA, Venemaa, Hiina, Ühendkuningriik ja Prantsusmaa. ÜRO Julgeolekunõukogu alalised liikmed said oma koha Teise maailmasõja võitjariikidena, kuid juba aastaid tõdetakse maailmas, et see koosseis ei kajasta enam rahvusvahelise poliitika, riikide suuruse ja mõjukuse praegust olukorda.

Raisina Dialogue on iga-aastane konverents Indias, mis keskendub rahvusvahelistele võtmeküsimustele. Konverentsi korraldavad Observer Research Foundation (ORF) ja India välisministeerium.

Foorumi veerel kohtus Reinsalu neljapäeval ka India peaministri Narendra Modiga, kelle ettepanekul arutati ideed tuua läbi hackathonide kokku andekad Eesti ja India noored.