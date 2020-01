Pakkumist kinnitas meediale Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov, kes täpsustas, et formaalselt pole ametisse määramise ukaasi veel allkirjastatud, vahendas Meduza.

Tšaika oli peaprokuröri ametis 14 aastat ning teda peeti Venemaa võimuringkondades mõjuvõimsaks isikuks. Samuti leidis opositsiooni, eriti Aleksei Navalnõi poolt laialdast kajastamist Tšaika ja tema poegade väidetav ulatuslik korruptiivne eluviis.

Putini poolt äsja algatatud ulatuslike võimuvangerduste raames aga vabastati Tšaika peaprokuröri ametist ning tema kohale asus senine asetäitja Igor Krasnov. Tšaika pidi aga üle viidama teisele olulisele ametikohale.

2018. aasta juunist on presidendi esindajaks Põhja-Kaukaasia föderaalses ringkonnas olnud Aleksandr Matovnikov.

Väidetavalt on muutused võimukoridorides jõudnud ka Põhja-Kaukaasiasse, sest näiteks Tšetšeenia Vabariigi pikaaegne juht Ramzan Kadõrov oli 13. jaanuarist saadik "ajutise töövõimetuse" tõttu ametikohustuste täitmisest eemal. Väljaanne argumentõ i Fakti on Kremli allikatele viidates kirjutanud, et ka Kadõrovile on pakutud siirdumist mingile muule ametikohale.

20. jaanuaril teatas aga pikka aega avalikkuse silma alt eemal olnud Kadõrov oma ametlikult veebilehel, et tal pole plaanis kuhugi edasi liikuda.