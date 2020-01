EKRE esimees, siseminister Mart Helme ütles valitsuse pressikonverentsil, et EKRE esitab tuleval nädalal parlamendile omapoolse apteegireformi muutva eelnõu. "Me ei saa nõustuda mingil juhul sellega, et üle Eesti hakkavad kümned või sajad apteegid maapiirkondades kinni minema," ütles Helme ERR-ile.

Ratas märkis, et eriarvamused parlamendis apteegireformi suhtes ei jookse koalitsiooni ja opositsiooni vahelt.

"Ja nüüd, et teha täiesti teistsugune lähenemine, mis tähendab siis proviisoromanduse ära kaotamist - ma arvan, et nii lühikese ajaga riigikogus see kindlasti tekitaks veel rohkem selliseid segadusi," ütles Ratas ERR-ile.

"Nii et nüüd tuleb võtta see suund, mida ka täiskogu lõpuks ütles, et ei hakata muutma omandisuhet, et reform jõustub 1. aprillil ja täna tuleb teha sotsiaalministeeriumil kindlasti see töö, et võimalikult palju Eesti asulaid oleks alates 1. aprilli hommikust kaetud apteekidega ja tagatud kättesaadavus," lisas peaminister.

Ka Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder arvas neljapäeval, et uute eelnõude esitamine apteegireformi muutmiseks ei ole ratsionaalne.