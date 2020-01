Reformierakondlasest riigikogu liige Kristen Michali sõnul tähendaks apteegireformi ummikusse jooksmine, et sotsiaalminister Tanel Kiik on sunnitud aprilli alguses ametist lahkuma.

"Kui saabub konsensus opositsiooni toel teha (apteegireformi) pehme üleminek, siis see tõenäoliselt jätab ametisse ka Tanel Kiige. Kui uut konsensust ei teki, siis Jüri Ratase protežee Tanel Kiik on tegelikult see, kes 1. aprillil või 2. aprillil saab tõenäoliselt vabaks," rääkis Michal neljapäeval Vikerraadio saates "Opositsioonitund".

Michali sõnul on näha, et EKRE juba panustab sellesse, et erakonnal tükk aega pinnuks silmas olnud Kiigest valitsuses lahti saada.

"EKRE sellesse juba panustab ja tänane EKRE eelnõu kannab poliitilist alatooni, et märgistada, et nemad pakuvad lahendust, Tanel Kiik ei käi sellega kaasas," ütls Michal, viidates EKRE riigikogu fraktsiooni poolt neljapäeval esitatud apteegireformi eelnõu parandusettepanekutele.

Michali hinnangul võib Kiige päästeingliks osutuda opositsioon, kui toetatakse võimalikku apteegireformi kompromisslahendust. "Pinged koalitsioonis kasvavad ja paradoksina on opositsioon võtnud selle rolli, kes selle ära lahendab ja päästab Tanel Kiige ameti ja võib-olla ka valitsuse," märkis Michal.