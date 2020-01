EKRE aseesimees ja rahandusminister Martin Helme ütles Postimehele, et fraktsioon tahab eelnõu riigikogule üle anda neljapäeval. Ehkki EKRE koalitsioonikaaslased ei pea uue eelnõu menetlusse andmist mõistlikuks, oli Helme kindel, et eelnõu läheb riigikogus läbi.

"Eelnõu on ettevalmistamisel. See eelnõu pole pikk ja keeruline. Seal on juriidilist teksti poole lehekülje jagu pluss seletuskiri. Meil on eesmärk see neljapäeval riigikogus üle anda," ütles Helme usutluses Postimehele.

"Peale selle, et praegu kehtivad piirangud ära kaovad ehk siis see omandipiirang ja hulgi- ja jaemüügi lahutamise teema, on meie eelnõu originaalne iva võimalus, et meditsiiniasutused teevad oma apteegi ehk saavad oma varusid ka jaemüügis müüa. Pluss see, et apteegid saaksid osta ravimeid ka väljaspool Eesti hulgifirmasid, mis lahendaks probleemi, et Eestis on mitmest ravimist puudus, sest hulgimüügifirmad ei ole saanud piisavalt häid tehinguid tootjatega," selgitas Helme.