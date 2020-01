Seeder: uute apteegireformi eelnõude esitamine ei ole mõistlik

Erakonna Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles, et Isamaa apteegireformi muutmiseks uusi eelnõusid esitada ei plaani. Seedri sõnul külvaks see vaid segadust.

EKRE aseesimees, rahandusminister Martin Helme ütles ERR-ile antud intervjuus, et EKRE tuleb lähiajal välja oma apteegireformi muutva eelnõuga. "Meie jaoks ei ole aktsepteeritav lahendus, et massiliselt lähevad apteegid kinni. Meie teeme jätkuvalt tööd selle nimel, et seda ära hoida. Me ei ole leppinud, et see [apteegireformi] seadus sellisel kujul kehtima hakkab," ütles Helme.

EKRE esimees Mart Helme kinnitas neljapäeval valitsuse pressikonverentsil, et erakond loodab, et järgmisel nädalal on see eelnõu sedavõrd valmis, et selle saab menetlusse anda.

Helir-Valdor Seeder EKRE sellisest plaanist kuulnud ei ole ja tema sõnul ühtegi sellist eelnõud koalitsiooni eestseisuses ega koosolekutel arutatud ei ole. Ta kinnitas, et Isamaal ei ole kavatsust esitada mingit uut apteegireformi puudutavad eelnõud.

Seedri sõnul ei oleks täiendavale eelnõule või muudatustele selles riigikogu toetust. "Kõik on nii killustunud erinevates erakondades, on erinevad seisukohad. Need rindejooned ei lähe kitsalt koalitsiooni ja opositsiooni vahelt, nagu on näidanud ka siin hääletused suures saalis," rääkis Seeder.

"Nii, et sellises olukorras, kus ühelegi olulisele muudatusele ei ole parlamendi enamuse toetust, ei ole mõtet ka täiendavat segadust tekitada ja alustada eelnõuga, millele parlamendi enamuse toetust tõenäoliselt ei ole, et vaadata igaks juhuks, vaatame, mis saab. Et ma arvan, et see ei ole nagu väga mõistlik ja ratsionaalne tegevus," lausus Seeder.