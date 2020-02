Möödunud nädalal andsid EKRE kõrval alternatiivse ravimiseaduse eelnõu kiirkorras sisse ka kolm Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) fraktsiooni liiget, palvega menetleda kaht konkureerivat eelnõu paralleelselt. Kui EKRE eelnõu pöörab apteegireformi sisuliselt tagasi ja tahab muuta apteegituru senisest veel liberaalsemaks, võimaldades ravimeid osta ka Eestis registreeritud hulgimüüjatest mööda minnes, siis SDE saadikute eelnõu on pigem kavandatavat apteegireformi pehmendav, leevendades nõudeid proviisoritele ja maa-apteekidele.

Möödunud neljapäeval, kui konkureerivad eelnõud üle anti, levis riigikogu fraktsioonides veendumus, et EKRE eelnõu kiireks läbisurumiseks on plaanis kutsuda sel nädalal kokku erakorraline sotsiaalkomisjoni istung. SDE palus eelnõu üle andes, et mõlemat eelnõu vaadataks läbi paralleelselt ja samaaegselt.

Sel nädalal aga tundub kiire möödas olevat. Sotsiaalkomisjoni esimees Tõnis Mölder (KE) kinnitas ERR-ile, et erakorralist koosolekut plaanis pole.

"Sotsiaalkomisjon erakorraliselt kogunemas ei ole. Kõigi eelduste kohaselt võiksid need jõuda komisjoni järgmise nädala päevakorda, aga hetkel veel vara öelda, millal," ütles Mölder.

Tegelikult pole ka kindel, kas 1. aprillist jõustuma pidava apteegireformi muutmise eelnõusid järgmisel nädalalgi arutama hakatakse või oodatakse enne ära valitsuse seisukoht kummalegi eelnõule. Teoreetiliselt tähendab see, et kohustust mõlema alternatiivse eelnõuga paralleelselt edasi liikuda ei ole, kui valitsus eelistab kahest variandist selgelt üht.

"See on veel lahtine, kas ja kuidas menetleme edasi või jääme mõlema eelnõu puhul ootama valitsuse seisukohta. Juhul, kui ei ole seaduseelnõuga kiiret, võib ära oodata valitsuse seisukoha. Nii võib ka tänases olukorras oodata ära valitsuse seisukoha, aga võib-olla see ei ole ka nii oluline," ütles Mölder.

Küsimusele, kas siis apteegireformiga polegi kiiret, vastas Mölder, et tema ei ole seda tempot dikteerinud.

"Ma ju möönan muidugi seda, et kui on soovi apteegireformi puhul midagi veel muuta, siis aega on vähe – 1. aprill on ukse ees. Aga teisalt pole mõtet ka tormata, kui pole teada parlamendi üldsuse seisukoht selles küsimuses," leidis Mölder. "Kui eesmärk on seadust muuta, on mõistlik välja selgitada parlamendi ühoisosa nende eelnõude puhul."

Mölder lubas, et nädala lõpuks saadetakse välja sotsiaalkomisjoni järgmise nädala töökava, nii et selleks ajaks on selge, kas ja mis ulatuses apteegireformi käsitletakse.