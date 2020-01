EKRE soovib järgmisel nädalal menetlusse anda oma apteegireformi eelnõu

"Me loodame, et järgmisel nädalal on see eelnõu sedavõrd valmis, et saame ta töösse lükata," ütles Helme.

"Me tahame selle elenõuga püüda lahendada üht oma valimislubaduist, et igas maakonnas oleks üks valveapteek," lisas Helme.

EKRE aseesimees, rahandusminister Martin Helme ütles ERR-ile antud intervjuus, et EKRE tuleb lähiajal välja oma apteegireformi muutva eelnõuga.

"Meie jaoks ei ole aktsepteeritav lahendus, et massiliselt lähevad apteegid kinni. Meie teeme jätkuvalt tööd selle nimel, et seda ära hoida. Me ei ole leppinud, et see [apteegireformi] seadus sellisel kujul kehtima hakkab," ütles Helme.

Erakonna Isamaa liige Priit Sibul andis 10. detsembril riigikogule üle apteegireformi tühistava seaduse eelnõu. Riigikogu lükkas nädal aega hiljem selle esimesel lugemisel tagasi.