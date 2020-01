AS Tartu Agro peab riigile tagasi maksma 1,2 miljonit eurot

Euroopa Komisjoni saadetud pressiteate kohaselt alustas Komisjon 2017. aastal konkurendi kaebuse alusel põhjalikku uurimist, et teha kindlaks, kas maaeluministeeriumi ja Tartu Agro vaheline maa rendileping on kooskõlas Euroopa Liidu riigiabi eeskirjadega. Rendileping sõlmiti 2000. aastal ministeeriumi ja AS Tartu Agro vahel 25 aastaks ning kehtib seega endiselt.

"Komisjoni uurimise käigus selgus, et maa rentimine kujutas endast riigiabi, kuna AS Tartu Agro makstav rent oli ja on endiselt turuhinnast madalam. Selle põhjal leidis Komisjon, et rendileping annab AS Tartu Agrole põhjendamatu ja valikulise eelise konkurentide ees," tõdes Euroopa Komisjon. "Seepärast järeldas Komisjon, et EL-i riigiabi eeskirjade kohaselt kujutab leping endast siseturuga kokkusobimatut riigiabi ja AS Tartu Agro peab ebaseaduslikult saadud eelise tagasi maksma. Hinnanguline summa on ligikaudu 1,2 miljonit eurot," lisati pressiteates.

Tagasinõutava summa täpse suuruse peab määrama Eesti kooskõlas Euroopa Komisjoni otsuses sätestatud metoodikaga.

AS Tartu Agro on Eesti eraettevõtja, kes toodab piima, liha ja teravilja.

AS Tartu Agro juht Aavo Mölder ütles ERR-ile, et vaidlus puudutab ettevõtte kasutatavaid maid, mida ministeeriumilt renditakse ning tema hinnangul ei ole selles midagi reeglitevastast. Mölder ei soovinud teemat pikemalt kommenteerida, kuna otsus on veel nii värske, kuid pidas võimalikuks, et ettevõte vaidlustab otsuse.

Euroopa Liidu riigiabi eeskirjade kohaselt ei käsitata riigiabina sellist riigipoolset sekkumist ettevõtja huvides, mille tingimustega eraettevõtja nõustuks turutingimustel. Kui seda põhimõtet ei järgita, kujutab riiklik sekkumine endast riigiabi Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 107 tähenduses, kuna see annab abi saajatele võrreldes konkurentidega majandusliku eelise.

Põhimõtteliselt nõutakse EL-i riigiabi eeskirjades, et siseturuga kokkusobimatu riigiabi tõttu tekkinud konkurentsimoonutuse kõrvaldamiseks tuleb abi viivitamata tagasi nõuda. EL-i riigiabi eeskirjadega ei ole ette nähtud trahve ja abi tagasinõudmisega ei karistata asjaomast ettevõtjat, vaid lihtsalt taastatakse teiste ettevõtjatega võrdne kohtlemine.