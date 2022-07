Tartu Agro võitis Euroopa kohtus riigiabi vaidluses Euroopa Komisjoni

AS Tartu Agro võitis Euroopa Liidu Üldkohtus Euroopa Komisjoni, mis väitis, et ettevõte sai 2000. aastal riigiga sõlmitud rendilepinguga ebaseaduslikku riigiabi.

Ettevõtet esindanud advokaadibüroo TGS Balticu vandeadvokaadi Triinu Järviste sõnul leidis üldkohus, et Euroopa Komisjon lihtsustas enda otsuses olukorda ebaõiglaselt ning taandas küsimuse ebatäpsetele arvutustele.

"Tuleb järeldada, et esiteks on komisjon rikkunud oma hoolsuskohustust ja teiseks on nii selles analüüsis, mis puudutas ainuüksi rendisumma vastavust turutingimustele, kui ka analüüsis, mis puudutas täiendavate lepinguliste kohustuste arvessevõtmist rendihinnas, tehtud ilmsed hindamisvead, mis mõjutavad ka selle eelise suurusele antud hinnangut," öeldakse üldkohtu otsuses.

Sellest tulenevalt otsustas kohus tühistada Euroopa Komisjoni 24. jaanuari 2020. aasta otsus riigiabi kohta seoses AS-ile Tartu Agro väidetava ebaseadusliku abi andmisega, selgub kohtuotsusest.

Euroopa Komisjon leidis 2020. aasta jaanuaris, et Tartu Agro peab riigile tagasi maksma 1,2 miljonit eurot.

Vaidlus ulatub 2000. aastasse

Vaidlus sai alguse 2017. aastal, mil Euroopa Komisjon langetas talle esitatud kaebuse alusel otsuse algatada ametlik uurimismenetlus analüüsimaks, kas AS Tartu Agro on saanud ebaseaduslikku riigiabi. Ebaseadusliku riigiabi väidete aluseks oli 2000. aastal – enne Eesti Euroopa Liiduga liitumist – avaliku valikpakkumise raames toonase põllumajandusministeeriumi, nüüdse maaeluministeeriumi, ja AS Tartu Agro vahel sõlmitud põllumaa rendileping. Euroopa Komisjon analüüsis oma menetluses, kas valikpakkumine vastas reeglitele ja kas valikpakkumises kujunenud hind vastas turutingimustele.

Komisjon leidis enda 2020. aasta alguses tehtud otsuses, et Eesti riik on andnud ebaseaduslikku riigiabi liialt soodsa rendihinna näol ning see tuleb AS Tartu Agrolt tagasi nõuda. Seejärel esitaski maaeluministeerium AS Tartu Agrole riigiabi tagasinõude ning ettevõte maksis vastavad summad riigile tagasi.

Ettevõte pöördus seejärel Euroopa kohtusse. Targo Agrot esindanud TGS Balticu advokaadid Triinu Järviste, Triin Kaurov, Mari Anne Valberg ja Martti Peetsalu esitasid 24. märtsil 2020 Euroopa Liidu Üldkohtusse hagi, milles nõudsid, et Üldkohus tühistaks Euroopa Komisjoni riigiabi otsuse tervikuna.

Mõlema poole kohtukulud tuleb üldkohtu otsuse alusel kanda Euroopa Komisjonil.