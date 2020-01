Esmaspäevast saab hääletada Lihula peatänava rahva lemmikut

Mullu oktoobris kuulutasid Lääneranna vallavalitsus ja Eesti Arhitektide Liit välja arhitektuurivõistluse, mille käigus otsiti uut terviklikku lahendust Lihula linna peatänavale, et muuta linnasüda tänapäevaseks, esinduslikuks ja ajaloolist pärandit rõhutavaks avalikuks ruumiks.

Ideekonkursile "Lihula peatänava ja seda ümbritseva linnaruumi arhitektuurivõistlus" laekus 19. detsembriks seitse tööd, mis kõik kvalifitseerusid konkursi tingimustele.

Eelmisel esmaspäeval, 20. jaanuaril sai Lihula vallamajas kokku võistluse žürii, kes hindas töid ning valis välja võitjad, kes tehakse teatavaks 14. veebruaril Lihula kultuurimajas.

Samas otsustati korraldada ka hääletus rahva lemmiku leidmiseks. Rahvahääletus toimub 27. jaanuarist kuni 11. veebruarini kohalike omavalitsuste istungite infosüsteemis VOLIS aadressis www.volis.ee ning oma lemmiku eest saavad hääle anda kõik Eesti elavad ja ID-kaarti omavad inimesed.

Lihula peatänava võistlustöö "Hõbelauk" Autor/allikas: Lääneranna vallavalitsus

Lihula uut peatänavat kujundatakse, kaasajastatakse ja ehitatakse EV100 ja Eesti Arhitektide Liidu algatuse "Hea avalik ruum" jätkuprogrammi raames.

"Lääneranna valda ajendas programmiga ühinema soov saada terviklik ja pikemaajaline lahendus valla keskuse – Lihula linna – peatänava Tallinna maantee arendamiseks ning tänava avaliku ruumi kasutamiseks ja inimsõbralikumaks muutmiseks," kommenteeris Lääneranna vallavalitsuse arendusjuht ning arhitektuurivõistluse žürii esimees Margus Källe

Ta lisas, et seni on Lihula Tallinna maantee arendamine toimunud üsna juhuslikult. "Samuti loodame, et võistluse tulem annab lisaväärtust Lihula peatänava äärsele pika ajalooga hoonestusele," sõnas Källe.

Võistlusala laiub Tallinna maanteel Lihula mõisa ja kultuurimaja ning Tallinna mnt 54 asuva autoremondikoja vahel ning hõlmab koos mõjualaga ligi 12,3 hektarit. Võistlusala moodustavad Tallinna maantee ja selle äärde jäävad kinnistud; Lihula linnusemägi, laululava ja mõis võistlusala põhjaosas ning Jaama tänava ääres olev Lääneranna vallavalitsuse kinnistu koos võimalike ühendustega Lihula gümnaasiumini.

Arhitektuurivõistluse preemiafond on 25 000 eurot. Võistluse žüriisse kuuluvad: Lääneranna vallavalitsuse arendusjuht Margus Källe (žürii esimees), vallavanem Mikk Pikkmets, vallavalitsuse liige Tiina Lobja, "Hea avalik ruum" programmijuht Kalle Vellevoog, arhitekt Tiina Tuulik (Eesti Maastikuarhitektide Liit), arhitekt Jaak Huimerind (Eesti Arhitektide Liit) ning arhitekt Toivo Tammik (Eesti Arhitektide Liit).

Pärnumaal Lääneranna vallas asuv Lihula on 19. sajandist pärineva südamikuga kompaktne väikelinn. Lihula kesklinn kuulub muinsuskaitse alla.