Esmaspäeva hommikul oli näha, et sünagoogi välisuksele, treppidele ja seintele on visatud punast värvi, kirjutab Yle.

Ajalehe Turun Sanomate väitel paistab nagu oleks hoone pihta visatud värvi täis õhupallid.

Soome juudikoguduse järelevalvenõukogu juht Harry Serlo ütles Ylele, et on vandalismist teadlik ning selle kohta tehakse politseisse avaldus.

Soome president Sauli Niinistö osaleb esmaspäeval Poolas mälestusüritusel, mida peetakse Auschwitz-Birkenau koonduslaagri vabastamise 75. aastapäeval. Niinistö nimetas juhtunud väga häirivaks.

Ta ütles, et vandalism on viide laiemale rassismile. Ta lisas, et rassismi ja antisemitismi üha laiem levik on murettekitav.

1912. aastal ehitatud Turu sünagoog on üks kahest sünagoogist Soomes. Teine sünagoog asub Helsingis. Kokku kuulub Soomes juudikogukonda üle 1200 inimese.

Ajalehe News Now Finland andmetel uurib aga Tampere politsei juhtumit, kus kohalikku raudteejaama kogunenud neonatsid väidetavalt põletasid Iisraeli lippu ning nimetasid holokausti müüdiks.