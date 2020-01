Maailma liidrid kogunesid Jeruusalemma holokausti foorumile

Üritus toimub Yad Vashemi holokausti memoriaali juures ning seal peavad teiste seas kõne Venemaa president Vladimir Putin ja Prantsusmaa president Emmanuel Macron, samuti Walesi prints Charles, vahendas BBC.

Üritust varjutab aga see, et sellel ei osale Poola president Andrzej Duda. Duda jättis tseremooniale minemata protestiks selle vastu, et tal ei palutud pidada kõne nagu Putinil, keda ta on süüdistanud holokausti ja Teise maailmasõja ajaloo moonutamises.

Poola peaminister Mateusz Morawiecki ütles teisipäeval BBC-le, et Dudale kõnepidamise õiguse mitte andmine näitab, et Poolat ja selle maailmasõja kangelasi ei austata.

Viies maailma holokausti foorum on suurim diplomaatiline üritus Iisraeli ajaloos. Kokku osaleb seal üle 40 riikide kõrge esindaja, lisaks Putinile ja Macronile Saksamaa president Frank-Walter Steinmeier, USA asepresident Mike Pence. Prints Charlesile on tegemist tema esimese ametliku visiidiga Iisraeli.

Ürituse avab sõnavõtuga Iisraeli president Reuven Rivlin. Samuti peavad kõne natsid alistanud liitlasjõudude esindajad, kuigi Saksamaa president võtab ka eraldi sõna.

Eesti ei ole üritusel esindatud. Kui president Kersti Kaljulaid ja peaminister Jüri Ratas on hõivatud välisvisiitidega, siis riigikogu esimees Henn Põlluaas ütles, et ta ei ole kutset saanud.

Korraldajate sõnul keskendub foorum antisemitismi vastu võitlemisele tänapäeval. "Me peame kasutama seda üritust kui üliolulist ja määrava tähtsusega hetke, et üles ehitada liidrite ülemaailmne koalitsioon, mis saadab tugeva ja ühise sõnumi, et antisemitismi ei sallita ühelgi moel ning neisse, kes seda toime panevad, suhtutakse nulltolerantsiga," ütles holokausti foorumi fondi juht Moshe Kantor.