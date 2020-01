Mitme ministeeriumi tehtud ettepanekute seas olid alkoholi küüsis inimese ravivõimaluste parandamine, alkoholiluku paigaldamise süsteemi arendamine, aga ka näiteks arstile paremate võimaluste andmine keelduda alkoholi küüsis inimesele autojuhi tervisetõendi väljastamisest.

Justiitsminister Raivo Aeg (Isamaa) lubas esitada valitsusele kaalumiseks, kas tuleks karmistada karistust kaasliikleja raske tervisekahjustuse või hukkumise põhjustanud joobes juhile. See tähendab, et tulevikus võiks selle eest nõuda tahtliku tapmisega võrdset 15 aasta pikkust vanglakaristust.

Aeg ütles, et tänased regulatsioonid enam ei tööta.

"Need meetmed, mis täna on võimalik – järelevalve meetmed, karistusmeetmed – need on ammendanud ennast, need enam meid palju edasi ei vii. Nüüd tulebki uued lahendused leida, kuidas uute meetmetega, meetoditega hakata seda olukorda parandama," ütles justiitsminister.

Riigi peaprokuröri asendaja Lavly Perling ütles, karistuse karmistamist võib näha lahendusena, kuid muud meetmed on siiski märksa praktilisemad.

"Ikka võib karmistada karistusi, kui seda parlament silmas peab ja leiab, et see on õige ja põhjendatud. Lihtsalt prokuratuuri ja politsei vaade on väga selgelt praktiline vaade, ja meie ülesanne on võidelda kuritegevusega. Seda liiki kuritegevuse vastu aitavad ennekõike need muud meetmed," lausus Perling.