Tallinna linnavalitsuse erakorraliste lumeolude ja teede puhastamise reserv, mis käesoleval aastal on 500 000 eurot, võib lume puudumisel jäädagi puutumata.

"Linnaeelarves on loodud erakorraliste lumeolude ja teede puhastamise reserv, mis käesoleval aastal on 500 000 eurot. Juhul, kui erakorralisi lumeolusid ei tule, siis võib suure tõenäosusega eelmainitud reserv jääda puutumata," ütles ERR-ile Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sulg.

Sellele vaatamata tellib linn teeseisundi tagamist, milleks on vajalik aasta- ja ööpäevaringne valmisolek ja vajadusel hooldusprotseduuride teostamine.

"Tallinna linnal on tänavate hoolduseks ja korrashoiuks sõlmitud hooldusfirmadega aastaringsed lepingud, mille eesmärgiks on sõltumata ilmastikutingimustest tagada Majandus- ja taristuministri määruses "tee seisundinõuded" kirjeldatud nõuete täitmine, ning see ei kätke ainult lumekoristust," ütles Sulg.

Näiteks detsembrikuus teostati Sule sõnul libedustõrjet 15 päeval ehk üle päeva.

"Tallinna ilmastik on talveperioodil väga muutlik tänu merele, mis mõjutab oluliselt õhuniiskust ja tekitab nn "järveefekti", mis teatud ilmastikutingimuste olukorras põhjustab libedust ja ootamatuid lumesadusid. Juhul, kui ka temperatuur langeb juba 0 kraadi või selle lähedale ning prognoositakse miinuskraade, siis peavad nii keskkonna- ja kommunaalameti kui ka linnaosavalitsuste lepingupartnerid tegema ennetavat libedusetõrjet kloriidide ja graniitsõelmetega ning olema valmis kiiresti reageerima vastavalt olukorrale," lausus Sulg.

"Seega, sõltumata lumeoludest teevad teehooldusfirmad ennetavalt libedusetõrjet ning teehooldussõidukid peavad olema libedusriski korral poole tunniga pealinna suurematel tõusudel ja pealinna põhimagistraalidel," lisas ta.