Svet: lumekoristusmasinate juhtide nõudeid võiks leevendada

Tallinna keskkonna ja kommunaalvaldkonna abilinnapea Vladimir Svet ütles ERR-ile, et lumerohkete talvede jätkudes võiks mõelda lumekoristusmasinate juhtide nõuete leevendamisele, sest praegu on neid üsna keeruline leida.

Tallinnas on viimase kahe päeva jooksul sadanud mõnel pool alla lausa pool meetrit lund ning lumetehnika töötab täistuuridel.

"Kui eile oli väljas umbes 100 tehnikaühikut, siis praegu see arv hakkab liikuma 150-ni, kuna lisandunud on ka lumelaadurid ja muu lume väljaveo jaoks mõeldud tehnika," rääkis Svet. "Praegu käibki väga aktiivne töö ja püüame pöörata erilist tähelepanu kõnniteedele.

Tema sõnul pakub praegune olukord pealinnas lumekoristajatele väljakutse. "Oleme pidevas suhtluses meie lepingupartneritega. Ei saa öelda, et kõikjal on olukord päriselt rahuldav ja seetõttu ka kolleegid, kes tegelevad järelevalvega, on kaks ööpäeva ringi liikumas mööda linna ja kontrollimas lepingupartnerite tegevust."

Sveti sõnul on lumekoristamisel probleeme kvartalisisestel teedel, mis on enamasti tihedalt pargitud autosid täis. "Seetõttu tahaksime paluda autojuhte, et kui te näete, et teie kodutänavale või -hoovi tekib vastav märk, et seal on ajutiselt keelatud parkimine, siis palume suhtuda sellesse märki mõistlikult ja arusaadavalt olukorras, kus seda on vaja selleks, et saaksime tänavalt lund välja viia ja et tänav muutuks uuesti kergesti läbitavaks ja et seal saaks uuesti mugavalt parkida," lisas ta.

Svet märkis, et lumekoristustehnikat on linna koristamiseks ilmselt piisavalt, kuid probleeme on pigem tööjõuga.

"Ma arvan, et saame alles talve lõpus öelda, kas meil praegust tehnikat on piisavalt. Hetkel on olukord selline, et kõik meie tänavad-teed, ka kõnniteed on kaetud lepingutega, lepingute taga on kindlad tehnikaühikud. Küsimus on pigem selles, kas meil piisab inimesi, kes saavad seda tehnikat juhtida," rääkis abilinnapea.

"Üks erisus praeguse talve puhul on ka see, et linnal on hakanud töötama oma koristusüksus, mis tegutseb Kadrioru Pargi hallatava asutuse osana. Probleemiks selle üksuse puhul ei olnud osta vajalikku tehnikaühikut - kokku on sellel üksusel kuus multifunktsionaalset traktorit -, vaid probleemiks oli mehitada seda üksust nii, et ta saaks töötada pidevalt ilma pausideta ehk leida 15 inimest, kellel oleks kõik vajalikud paberid lumekoristustehnika juhtimiseks, ei ole kerge ülesanne," lisas ta.

Sveti hinnangul võiks muuta lumekoristusmasinate juhtidele kehtestatud nõudeid.

"Tegelikult, kui räägime probleemidest, siis üks probleem on hetkel, et juhtida sellist masinat, mis tegeleb lumekoristusega, saab ainult inimene, kellel on selleks spetsiaalne T-kategooria. Võib-olla, kui me seisame sellise fakti ees, et talved hakkavadki olema lumerohkemad - ja kui vaadata mitte ainult alanud talve, vaid ka eelmist aastat, siis justkui selle poole olukord ka küündibki -, siis võib-olla riigikogu võiks hakata mõtlema selle peale, et natuke leevendada nõudeid, mida esitame just sellele inimesele, kes peab seda traktorit juhtima. Muidu meil ei ole võimalik neid leida. Hetkel on tunne, et me pigem saame hakkama, aga eks näis," ütles Svet