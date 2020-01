Rahandusminister ja EKRE aseesimees Martin Helme sõnul on ta optimistlik, et EKRE esitatud ravimiseaduse eelnõu pälvib riigikogu enamuse toetuse. Endise sotsiaalministri Jevgeni Ossinovski hinnangul tegeleb EKRE eelnõu valede asjadega.

Riigikogus esitati neljapäeval kaks konkureerivat ravimiseaduse muutmise eelnõu, mõlemad käsitlevad apteegireformi. Eelnõu, milles soovitakse apteekide omandipiirangust täiesti loobuda, esitasid EKRE fraktsioon ja Keskerakonna fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid. Konkureeriva eelnõu esitas SDE fraktsioon, sellega soovitakse pehmendada proviisorapteekide nõudeid omandi jaotamise osas ja pikendada reformi jõustusmist piirkondades, kuhu praegustel andmetel ei jääks peale 1. aprilli ühtegi seadusele vastavat apteeki.

Helme ütles Vikerraadio saates "Uudis+", et uue eelnõu peamine eesmärk on vältida olukorda, kus sajad apteegid kaovad 1. aprillist ära ja jääb 35 kuni 40 piirkonda, kus mittegi ühtegi apteeki järele ei jää. Teise olulise muudatusena märkis Helme apteekide võimalust osta ravimeid välismaistelt hulgimüüjatelt.

Küsimusele, kas EKRE loodab riigikogus saada piisava toetuse oma eelnõule, vastas Helme, et ta on optimistlik. "Ma olen optimistlik, sest ma olen veendunud, et neid praeguse reformi pooldajaid on (riigikogus) natuke üle 20 ja ma olen veendunud, et praeguse reformi vastaseid on umbes kaks korda rohkem. Nüüd on küsimus, et mida teevad need, kes on vahepeal ehk soo. Täna mul sellele vastust ei ole, aga me tegeleme sellega," rääkis Helme

Helme märkis, et tema hinnangul on EKRE ja Isamaa saadikute toetus eelnõule "suhteliselt selge".

Ossinovski: EKRE eelnõu ei muuda turul olukorda

Endise sotsiaalministri Jevgeni Ossinovski (SDE) sõnul ei ole probleemiks turu ülereguleeritud, vaid hulgimüüjate võim ravimite jaemüügi üle. Omandipiirangu kaotamist on suured hulgimüüjad tahtnud juba viimased viis aastat. "See on ka peamine põhjus, miks inimesed Eestis peavad ravimite eest üleliia maksma, miks hulgiturul konkurents ei toimi," märkis ta Vikerraadios.

Ossinovski hinnangul tahab EKRE oma eelnõuga luua illusiooni, et ravimiturul on vaid kaks valikut – kas kaks hulgimüüjad kontrollivad, milliste hindadega ravimeid müüakse või lähevad kõik apteegid kinni.

"Põhjus, miks me oleme tänases seisus, on see, et valitsus ja sotsiaalkomisjoni esimees (Tõnis Mölder, Keskerakond) on andnud signaale, et reform sellisel kujul ei jõustu ja seetõttu pole proviisorid tahtnud neid otsuseid (apteekide ostmiseks) teha," märkis Ossinovski.

Helme hinnangul on proviisorite nõue seaduses arusaamatu. "Jaemüügi ja hulgimüügi lahutamisega – ma olin täiesti valmis seda tegema, sellega ei ole mul mingit probleemi. Aga proviisornõude juurdepanemine on täiesti jabur – antakse väljavalitud seltskonnale apteegid üle, et keerame käru pahadele hulgimüüjatele, kellel on liiga hea teenistus," ütles Helme.

Helme hinnangul on peamiseks küsimuseks ikkagi see, et kas olla turu avamise või range riikliku reguleerituse poolt.

Ossinovski sõnul ei muudaks luba ravimeid välismaistelt hulgimüüjatelt osta midagi.

"EKRE eelnõuga omavad Eesti suurimad hulgimüügifirmad ja pärast 1. aprilli 95 protsenti Eesti apteekidest. Nnendele apteekidele ütleb nende omanik, hulgimüüja, et mida, kust ja millise hinnaga nad ostavad. See, et neil oleks selle seadusega teoreetiline võimalus osta välismaalt, siis praktikas ei muutu midagi," rääkis Ossinovski.

Helme hinnangul on turu avamine ja piirangute kaotamine ainuvõimalus olukorda muuta. "Seetõttu ongi meil vajada turg – ükskõik, kas hakkab Coop või Maxima tegema oma apteeke – kui sa seda konkurentsi edendad, siis tuleb sul nii hulgi- kui jaemüügis uusi tegijaid, kes pakuvad odavamat hinda," lausus ta.