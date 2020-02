Ratas: Kiik ei pea tagasi astuma, kui osad apteegid jäävad 1. aprillil suletuks

Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister" oli pikemalt jutuks apteegireform, mis peaks jõustuma 1. aprillil, aga mille kohta on riigikogus sisse antud kaks muutmiseelnõud, üks EKRE ja teine Sotsiaaldemokraatliku Erakonna poolt.

Ratas ütles, et kaks kuud enne reformi jõustumist tema uue segaduse tekitamist mõistlikuks ei pea ning ta ei näe ka, et riigikogus oleks võrreldes viimase apteegireformi tagasi pöörata üritanud eelnõu hääletusega jõudude vahekord vahepeal muutunud.

Saatejuhid Arp Müller ja Mirko Ojakivi küsisid Rataselt, et kes vastutab, kui apteegireformi jõustudes jäävad 30-35 asulas apteegid suletuks või on apteegid küll lahti, aga proviisorid müüvad ainult plaastreid ja kraadiklaase? Ja kas sellises olukorras peab sotsiaalminister Tanel Kiik ameti maha panema.

"Valitsuse tegevuse eest vastutab peaminister. See reform pole tulnud lauale tänase valitsuse suure mõttetööna. Sotsiaalministeerium ja selle valdkonna minister peavad hea seisma, aga ka neil on raske, kui riigikogus on esitatud kaks eelnõu ja turuosalised ütlevad, et vaga mida me muudame, kui ka seadusandja ise pole otsustanud. Tanel Kiik on saanud oma tööga hästi hakkama. Viinud ennast väga raske ministeeriumiga hästi kurssi, kus varem oli kaks ministrit. Ta on professionaal ja teeb oma tööd südamega," avaldas Ratas sotsiaalministrile toetust.

Küll aga pidas Ratas pentsikuks seda, et Sotsiaaldemokraatlik Erakond oma eelnõu esitas, mis rakendaks apteegireformi etapiliselt ehk lükkaks selle jõustumist veel edasi. Ratas meenutas, et sel viie aasta pikkusel perioodil, mis oli apteegireformi ettevalmistamiseks, olid vastutaval ministritoolil suurem ajast just sotsiaaldemokraadid - Rannar Vassiljev, Jevgeni Ossinovski ja Riina Sikkut.

"Kas valitsusest võiks tulla eelnõu, mis pöörab 1. aprillist jõustuma pidava reformi tagasi, siis valitsusest seda enam täna ei tule. On SDE ettepanek, et asulates, kus on oht apteegi sulgemisele, et seal oleks üleminekuaeg 31. detsembrini. Ja on EKRE eelnõu, et omandisuhe ei pea olema ainult proviisoriomand ehk see keeraks refotmi tagasi viie aasta tagusesse seisu, kus turul võivad olla kõik. Etapiviisilisele üleminekule koalitsioonis toetust pole. Sellises segases olukorras näen mina, et valida tuleks kindel tee ja minna reformiga lõpuni," sõnas Ratas.