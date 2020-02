Amazon otsustas möödunud aastal natuke tulumaksu maksta

Kui 2017. ja 2018. aastal ei maksnud USA suurettevõte Amazon sentigi föderaalset tulumaksu, siis möödunud aastal seda siiski tehti. Samas on tähelepanuväärne, et kui Amazon teenis lõppenud aastal 13 miljardit dollarit kasumit, siis föderaalset tulumaksu maksti reaalselt vaid 162 miljonit dollarit.

2019. aasta aruandes on firma teada andnud, et föderaalset tulumaksu maksti 162 miljonit dollarit ning veel 914 miljoni dollari ulatuses föderaalse tulumaksu tasumise puhul kasutati seadustest tulenevat võimalust see edasi lükata, vahendas Yahoo Finance.

"Me järgime kõiki föderaalseid ja osariigi tasandi maksuseadusi ning meie USA-s makstud maksud peegeldavad meie jätkuvaid investeeringuid, töötajate kompensatsioone ja praegusi maksureegleid," kommenteeris Amazon 31. jaanuaril tehtud ametlikus blogipostituses.

Tavapärast föderaalset tulumaksu pole peamiselt e-kaubandusega tegelev suurettevõte maksnud juba aastaid. Aastatel 2011-2016 maksis Amazon föderaalset tulumaksu 11,4 protsenti.

2017. aasta oli aga esimene kord, kui Amazonil õnnestus USA maksusüsteemi iseärasusi ja keerulisi finantsoperatsioone kasutades föderaalsest tulumaksust üldse pääseda ning nii juhtus ka 2018. aastal. Kuna Amazon on registreeritud Washingtoni osariigis, kus ettevõtte tulumaksu ei ole, pääses firma sisuliselt igasugusest tulumaksust.

Amazon on maksustatava tulu edasilükkamist kasutanud kasvavas tempos ning eriti oli seda märgata 2018. aastal, kui jõustus president Donald Trumpi uus maksuseadus (Tax Cuts and Jobs Act (TCJA)), millega langes ettevõtetele kehtiv föderaalse tulumaksu kohustus 35 protsendilt 21 protsendini.

Trumpi maksuseadus pälvis laialdast kriitikat ja süüdistusi, et tegu on rikastele mõeldud maksuleevendusega. Seaduse toetajad aga väitsid vastu, et TCJA laiendab maksubaasi ning kaotab seaduseaugud, mida suurfirmad on seni kasutanud. Vähemalt Amazoni puhul pole seda lubaduse täitmist aga näha, sest kui Amazon maksaks tõesti 21 protsenti föderaalset tulumaksu, siis peaks see summa olema 162 miljoni asemel hoopis 2,8 miljardit dollarit.