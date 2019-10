Draghi ütles, et euroala mõjutavad ebakindlused tulenevad geopoliitikast, kasvavast protektsionismist ja haavatavusest arenevatel turgudel.

"Mahukas rahapoliitiline tugi on endiselt vajalik," rõhutas ta.

Euroopa Keskpank otsustas neljapäeval jätkata senist lõtva rahapoliitikat ja kinnitas varaostuprogrammi taasalustamist novembrist.

Hoiustamise püsivõimaluse intressimääraks jäeti -0,50 protsenti, põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimääraks 0,00 protsenti ja laenamise püsivõimaluse intressimääraks 0,25 protsenti.

Nagu Euroopa Keskpanga nõukogu septembris toimunud istungil otsustati, alustatakse alates 1. novembrist nõukogu varaostukava raames taas netovaraostude tegemist igakuiselt 20 miljardi euro ulatuses. Nõukogu eeldab, et varaoste tehakse seni, kuni see on vajalik baasintressimäärade toetava mõju tugevdamiseks. Varaostud lõpetatakse vahetult enne seda, kui nõukogu hakkab keskpanga baasintressimäärasid tõstma.

Euroopa Keskpanga rahapoliitika üks eesmärke on hoida inflatsioon kahe protsendi lähedal, ent sellest tasemel allpool. Septembris aeglustus euroala inflatsioon 0,2 protsendi võrra 0,8 protsendile.