Rootsi üheks mõjukamaks suurärimeheks peetav Marcus Wallenberg ütles, et Euroopa Keskpanga võimalikud plaanid uue rahanduspoliitilise stiimulpaketi asjus on nii teda kui ka teisi Euroopa investoreid tuleviku osas murelikuks teinud.

"Ajal, mil intressimäärasid kärbitakse ja teie jätkate majandusstiimulitega, on see märgiks, et asjad ei ole majanduslikult väga hästi. See paneb äriinimesi mõtlema, mis toimub," ütles mitmete Rootsi suurettevõtete nõukogusid juhtiv Wallenberg Bloombergile.

Wallenberg on Rootsi ühe mõjukama investorite perekonna liige. Oma investeerimisfirma Investor AB kaudu omavad Wallenbergid enamusosalust näiteks sellistes ettevõtetes nagu Atlas Copco AB, ABB Ltd., AstraZeneca Plc, Electrolux AB ja Ericsson AB.

Intervjuu andis Wallenberg alles päev pärast seda, kui Euroopa Keskpank (ECB) andis mõista, et valmimas on järjekordne finantsstiimulite pakett.

Nii ECB kui ka Eesti Pank teatasid neljapäeval, et ECB nõukogu on andnud eurosüsteemi asjaomastele komiteedele ülesande kaaluda erinevaid võimalusi, sealhulgas võimalusi baasintressimääradega seotud eelkommunikatsiooni sõnumi kinnistamiseks ja leevendavate meetmete võtmiseks – näiteks reservidelt makstavate intresside astmelise süsteemi kavandamine. Seega kaalub Euroopa Keskpank uusi varaostuprogramme ning muid võimalusi inflatsioonieesmärgi saavutamiseks.

ECB rahapoliitika üks eesmärk on hoida inflatsioon tasemel, mis on kahe protsendi lähedal, ent jääb sellest piirist allapoole. Juunis tõusis euroala inflatsioon 0,1 protsendipunkti võrra 1,3 protsendini. ECB president Mario Draghi andis neljapäeval euroala majandusele sünge väljavaate ja hoiatas ohu eest, mis lähtub leppeta Brexitist ja kaubanduspingetest.

Wallenbergidele kuuluvad firmad on juba olnud sunnitud kohanema keerulisema keskkonnaga ning sellele viitavad ka ettevõtete viimase kvartali tulemused.

"Paljud ettevõtted, mida ma jälgin, teatavad, et asjad on praegu natuke aeglasemad," selgitas ta.

Samas märkis Wallenberg, et keegi ei räägi hetkel siiski veel majanduslangusest. "Kuid pilt on mitmekesine," sõnas ta. "Traditsioonilised tööstusettevõtted on silmitsi aeglustumisega, kuid näha on ka valdkondi, kus on tulnud digitaliseerimisse ja muusse tehnoloogiasse investeerida ning seal on kohti, kus investeeringuid veel tehakse."

Samuti on Rootsi suurärimehe sõnul keeruline lahti mõtestada signaale, mis tulevad maailma suurematelt majandustelt, ning see paneb ärijuhid tulevasi investeeringuid kaaludes raskesse olukorda.

"Saad erinevaid majandusandmeid Hiinast, sama on USA-ga, seega loomulikult on inimesed natuke kõhklevad," rääkis Wallenberg ja rõhutas, et majandustsüklil on väga palju pistmist sellega, kui optimistlik sa tuleviku osas oled, ning praegu on palju signaale, mis on inimestes ettevaatlikust kasvatanud.

Võtmetähtsusega mureks on Wallenbergi arvates kaubandussõda USA ja Hiina vahel. Sisuliselt tähendab see, et firmad hoiduvad investeeringutest, mida nad muidu oleksid teinud. "See on väga kurb, et me sellises olukorras oleme," sõnas ta.