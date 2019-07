ECB nõukogu on andnud eurosüsteemi asjaomastele komiteedele ülesande kaaluda erinevaid võimalusi, sealhulgas võimalusi baasintressimääradega seotud eelkommunikatsiooni sõnumi kinnistamiseks ja leevendavate meetmete võtmiseks – näiteks reservidelt makstavate intresside astmelise süsteemi kavandamine – ning samuti potentsiaalsete uute netovaraostude erinevaid mahte ja koosseise, teatasid ECB ja Eesti Pank.

ECB nõukogu rõhutas neljapäevase istungi järel rahapoliitika väga toetava kursi vajalikkust pikema aja jooksul, arvestades et nii realiseerunud inflatsioon kui ka inflatsiooniootused on püsinud pidevalt allpool taset, mis on kooskõlas seatud eesmärgiga.

Seega, kui inflatsiooni keskpika aja väljavaade jääb seatud eesmärgist jätkuvalt allapoole, on ECB nõukogu valmis tegutsema kooskõlas oma pühendumusega tagada sümmeetria inflatsioonieesmärgis. Seepärast on nõukogu valmis kohandama vajadust mööda kõiki oma instrumente, et tagada inflatsiooni jätkusuutlik lähenemine seatud eesmärgile, teatas ECB.

ECB rahapoliitika üks eesmärk on hoida inflatsioon tasemel, mis on 2 protsendi lähedal, ent jääb sellest piirist allapoole. Juunis tõusis euroala inflatsioon 0,1 protsendipunkti võrra 1,3 protsendini.

Draghi sõnul on euroala majanduse väljavaade aina viletsam

ECB president Mario Draghi andis neljapäeval euroala majandusele sünge väljavaate ja hoiatas ohu eest, mis lähtub leppeta Brexitist ja kaubanduspingetest.

"See väljavaade muutub aina halvemaks töötlevas töötluses ja aina halvemaks riikides, kus töötlev tööstus on väga oluline. Tarneahelate tõttu kandub see üle terve euroala," lausus Draghi pressikonverentsil ja lisas, et leppeta Brexit on nüüd võimalus, mida tuleb riskina arvesse võtta.

Draghi sõnul peavad euroala liikmesriigid olema valmis kasutama majanduse turgutamiseks riigiraha.

Ta ütles, et majandusolukorra halvenedes muutub eelarvepoliitika elutähtsaks. Ta lisas, et riigid, mis on rahanduslikult ebakindlal pinnasel, peaksid proovima oma puudujääke vähendada, samas kui teised riigid peaksid kaaluma kasvu toetamist rohkema kulutamise kaudu.

"Rahapoliitika on euroalale palju tuge andnud," lisas ta. Draghi ei nimetanud otseselt ühtegi riiki, kuid mõned majandusteadlased ärgitavad Saksamaad eelarveülejääki vähendama ning rohkem kulutama.

ECB president ütles ka, et euroala inflatsiooni väljavaade on aina halvem, samal ajal kui keskpank vihjas uue varaostuprogrammi käivitamise võimalusele.

"Inflatsioonisurve on vaoshoitud ja inflatsiooniprognoosi indikaatorid on halvenenud. Seega on märkimisväärses ulatuses rahapoliitiline stiimul endiselt oluline," lausus ta.