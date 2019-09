Euroopa Keskpank langetas intressimäära ja taasalustab varaostuprogrammi

Põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimääraks jäeti 0,00 protsenti ja laenamise püsivõimaluse intressimääraks 0,25 protsenti.

Nõukogu eeldab, et ECB baasintressimäärad jäävad praegusele või madalamale tasemele kuni inflatsiooni väljavaade läheneb tasemele, mis on lähedal kahele protsendile, ent jääb sellest piirist allapoole.

ECB teatel algab uus varaostuprogramm 1. novembrist tempos 20 miljardit eurot kuus. Nõukogu eeldab, et programm kestab piisavalt kaua, et toetada intressimäärade mõju, ja et see lõppeb veidi enne seda, kui baasintressimäärasid tõstetakse.