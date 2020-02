Kaja Kallas: pensionireformi hindamine peaks minema riigikohtu kätte

Reformierakonna esimehe Kaja Kallase sõnul tegi president ainuõige otsuse, kui jättis kogumispensioni reformi seaduse välja kuulutamata. Kallase sõnul sõltub edasine, kas võimuliit on valmis seadust sisuliselt muutma, vastasel korral läheb asi otsustamiseks riigikohtusse.

"Mis edasi? Seadus tuleb tagasi riigikokku. Kui koalitsioon on valmis muutma kahte asja: 1) välja saaks võtta ainult 2 protsenti, mitte 2+4 protsenti; ja 2) seda, et seadus hakkaks kehtima vastuvõtmisest edasi, mitte tagasiulatuvalt, siis võiks seda uuesti arutada. Kui neil valmisolekut neid muudatusi teha ei ole, siis pole minu hinnangul mõtet arutelu uuesti avada, vaid hindamine peaks minema riigikohtu kätte," kirjutas Kallas sotsiaalmeedias.

Endine rahandusminister Reformierakonna riigikogu saadik Aivar Sõerd lisas, et presidendi otsusega sai veelgi enam selgemaks, et kogumispensionide seaduse muudatus on põhiseadusega intensiivses vastuolus.

"Põhiseaduse riived on sedavõrd ulatuslikud, et kiire ja väikese remondiga selle seaduse põhiseadusega vastavusse viimine ei ole reaalne. Riigikogus seaduse uuel katsel väikeste muudatustega läbisurumine koalitsiooni poolt tähendab neile peksasaamist ka riigikohtus."

Sõerdi sõnul rääkisid eelnõu algatajad, et see seadusemuudatus ei mõjuta kuidagi teise sambasse jääjaid.

"Mõjutab küll. Kui see seadus oleks jõustunud, siis oleks teise sambasse investeerijate pensionivarade väärtus hakanud sõltuma lahkujate käitumisest. On igati loogiline, et president selle olulise aspekti kokku kuue põhiseaduse riive kontekstis eraldi välja tõi," märkis Sõerd.

Samuti Reformierakonda kuuluv endine Eesti Panga asepresident Andres Sutt lisas, et riigikogu menetluses on endiselt Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna eelnõu, mis teeb pensionisüsteemi paremaks põhiseadust riivamata.