Riigikogu komisjonid teevad otsuse pensionireformi seaduse kohta neljapäeval

Rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk (Isamaa) ütles ERR-ile, et rahanduskomisjon peab välja selgitama, kas presidendi seadusele tehtud ettepanekud on põhjendatud.

"Neljapäeval on see meil rahanduskomisjonis. Me vaatame kõik need seitse punkti, mida president meile kirjutanud on, läbi ja siis teeme otsuse," ütles Kokk.

Kokk arvas, et rahanduskomisjon ostustab, et seadust uuesti muudatusteks ei avata.

Põhiseaduskomisjon arutab seadust samuti selle nädala neljapäeval. Põhiseaduskomisjoni esimees Paul Puustusmaa ütles ERR-ile, et tema isiklikul hinnangul seaduses põhiseaduse riiveid ei ole või ei esine seda sellisel määral, mis takistaks seaduse andjal sellist seadust kehtestamast.

"Olen ka üldisel arvamusel, et viimasel ajal on liiga halvaks tavaks saanud põhiseaduse meelevaldne ja päevapoliitiline tõlgendamine, millega püütakse jõuliselt piirata meie ühiskonna demokraatlikku ning progressiivset arengut," lausus Puustusmaa.

Pensionireformi seadus võib uuesti riigikogu ette jõuda märtsi esimeses pooles.

Riigikogu sai presidendi kirjalikud põhjendused seaduse tagasi saatmiseks kätte eelmise nädala esmaspäeval. Sisuliselt on riigikogul kaks valikut - kas hakata seadust muutma nii nagu soovis president või võtta seadus vastu muutmata kujul.

President Kersti Kaljulaid jättis 7. veebruaril välja kuulutamata ja saatis riigikogule arutamiseks tagasi kohustusliku kogumispensioni reformi seaduse, millega muutuks teise sambaga liitumine või sealt välja astumine vabatahtlikuks ning tekiks ka võimalus kogu sambasse kogutud raha välja võtta.