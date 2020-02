"Vastab tõele, sain tööstus-, teadusuuringute ja energeetika komisjoni (ITRE) liikmeks ning põllumajanduse ja maaelu komisjoni (AGR) asendusliikmeks," ütles Terras esmaspäeval ERR-ile. Tema sõnul olid sellekohased otsused tehtud eelmisel nädalal.

Terras ütles jaanuari lõpus ERR-ile, et avaldas soovi osaleda ITRE ja põllumajanduskomisjoni töös.

Terras tunnistas esmaspäeval, et praegu on veel vara öelda, kas ja mis rolle ta neis komisjonides täpsemalt täitma hakkab, kuid avaldas kahtlust, kas talle kui uuele liikmele kohe mõne raporti tegemist usaldatakse. "Eks nüüd tuleb kõigepealt komisjonis tutvustus ja siis sealt edasi tuleb vaadata, kas mõne raporti saab või ei saa. Üldiselt seal noorliikmetele kohe võimalusi ei jagata, eks seal peab iga koha eest võitlema. Eks ma pean natuke enne ikka atra seadma," rääkis ta.

Lisaks määrati Terras EL-i mittekuuluvate riikide parlamentidega suhteid arendavasse Euroopa Parlamendi delegatsiooni (Euronest), kus Terrase valdkonnaks jäävad Idapartnerluse riigid Moldova, Ukraina ja Gruusia.

Euroopa parentsentristlike erakondade ühenduse Euroopa Rahvapartei (EPP) fraktsioonis on Terras Isamaa esindajana ka delegatsiooni juht. "Delegatsiooni juhina saan olla otsuste tegemise juures. Seal on kõikide riikide kõikide EPP liikmesparteide juhid ja EPP aseesimehed - selline formaat. Selles koosseisus käisime läinud nädala lõpus Salzburgis, kus kohtusime Austria uue peaministriga ja tegime plaane järgnevaks parlamendiperioodiks - millised on EPP rõhuasetused," rääkis ta.

Terrase meeskonda on palgatud ka esimene assistent - Karl Robert Lausma.

"Ta oli enne ühe teise Eesti MEP-i (Indrek Tarandi) juures, mistõttu on tema meie jaoks oluline kui side, kes teab kuidas asjad Euroopa Parlamendis käivad. Tubli Eesti noormes - ta pakkus ennast meile ja me võtsime ta vastu," rääkis Terras. Tema sõnul oli palkamise osas oluline ka see, et Lausma oli enne Euroopa Parlamendis töötanud, kuna siis on töölevõtmise formaalsused lihtsamad. "Uute inimestega on see bürokraatia palju pikem, sest seda lepingut ei sõlmi mitte mina, vaid Euroopa Parlament kui organisatsioon," selgitas ta.

Terras saab 1. veebruarist seitsmendaks Eestist valitud Euroopa Parlamendi liikmeks seoses Ühendkuningriigi väljaastumisega Euroopa Liidust 31. jaanuaril. Kokkuleppel Euroopa Liiduga sai Ühendkuningriigi kohtade ümberjagamisel Eesti ühe koha juurde ehk Eestil on nüüd varasema kuue asemel seitse saadikut. 2019. aastal peetud Euroopa Parlamendi valimistel sai Riho Terras 21 477 häält. Isamaaga liitus ta 26. märtsil 2019.

Kolm Eesti saadikud väliskomisjonis

Kolm Eestist valitud saadikut kuuluvad Euroopa Parlamendi väliskomisjoni (AFET), mistõttu endine kaitseväe juhataja Terras on varasemalt öelnud, et selle liikmeks ta kindlasti ei soovi saada.

Saadikurühma Uuenev Euroopa (Renew Europe) liige Andrus Ansip Reformierakonnast siseturu ja tarbijakaitse komisjoni (IMCO) täisliige ning ITRE asendusliige. Europarlamendi delegatsioonidest on Ansip Pan-Aafrika Parlamendiga suhete edendamise delegatsioni liige ning asendusliige Iisraeli ja Vahemere Liidu assambleega suhtlemise delegatsioonides.

Sama fraktsiooni ja erakonna liige Urmas Paet kuulub väliskomisjoni ning selle julgeoleku ja kaitse alamkomisjoni (SEDE) täisliikmena ja asendusliikmena tegutseb rahvusvahelise kaubanduse komisjonis (INTA). Delegatsioonidest on Paet Kagu-Aasia riikidega suhete edendamise delegatsioonis ja asendusliikmena Jaapani-delegatsioonis.

Kolmanda Eesti saadikuna liberaalsesse Uueneva Euroopa saadikurühma kuuluv keskerakondlane Yana Toom on petitsioonide komisjoni (PETI) täisliige ja aseeesimees. Asendusliikmena kuulub ta kodanikuvabaduste ning justiits- ja siseasjade komisjoni (LIBE). Delegatsioonidest on Toom Venemaa-delegatsiooni täisliige ja Iraagis suhete edendamise delegatsiooni asendusliige.

Sotsiaaldemokraatide saadikurühma kuuluv Marina Kaljurand on LIBE komisjoni täisliige ning ITRE komisjoni ja naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni (FEMM) asendusliige. Delegatsioonidest kuulub Kaljurand Euronesti ja juhib selles Armeenia, Aserbaidžaani ja Gruusia parlamendiga suhete edendamise delegatsiooni. Asendusliikmena on Kaljurand USA-delegatsiooni liige.

Sotsiaaldemokraat Sven Mikser kuulub täisliikmena väliskomisjoni ja samuti nagu ka Paet selle alamkomisjoni SEDE. Asendusliige on Mikser siseturu ja tarbijakaitse komisjonis ning petitsioonide komisjonis. Delegatsioonidest on Mikser Euroopa Parlamendi suhteid NATO Parlamentaarse Assambleega edendava delegatsiooni aseesimees ning kuulub asendusliikmena ka Ukraina parlamendiga suhete edenamise delegatsiooni Euronesti koosseisus.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna liige ja saadikurühma Identiteet ja Demokraatia liige Jaak Madison on samuti väliskomisjoni liige ning lisaks ka kodanikuvabaduste ning justiits- ja siseasjade komisjoni, põhiseaduskomisjoni (AFCO) ja selle inimõiguste alamkomisjoni asendusliige. Delegatsioonidest kuulub Madison täisliikmena europarlamendi USA-delegatsiooni.