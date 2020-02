Lobjakas: ring AfD vastu Saksamaal on sulgunud varasemast veel tugevamalt

Eelmisel nädalal Saksamaal Tüüringi peaministri valimistega valla pääsenud torm päädis esmaspäeval Kristlike Demokraatide (CDU) juhi Annegret Kramp-Karrenbauer'i teatega taanduda parteijuhi kohalt, et teha ruumi uuele kantslerikandidaadile.

Liberaalist Thomas Kemmerichi hääletasid Tüüringis võimule lisaks tema parteikaaslastele kokkuleppele läinud Kristlik-Demokraatlik Liit (CDU) ja Alternatiiv Saksamaale (AfD). Esimest korda sai liidumaa juht ametisse parempopulistlikuks peetud partei toel. Nüüdseks on Vabadesse Demokraatidesse kuuluv Kemmerich värskest võidust loobunud, sillutades teed uutele valimistele. Oma kohalt lahkub ka Tüüringi CDU haru juht, kes eiras Kramp-Karrenbaueri palvet AfD-ga koos mitte hääletada.

Lobjakas leiab, et AfD toel soovitud kandidaadi ametisse hääletamine oli tööõnnetus.

"See oli väga lokaalne sündmus, see toimus Ida-Saksamaal kellegi poolt planeerimata. See toimus liidumaal nimega Tüüring, kus muu hulgas 1930. aastate alguses esimesena said poliitilised rollid, n-ö ministrikohad natsipartei esindajad. See ajalooline sümbolism oli lihtsalt niivõrd jõhkralt tugev, et seda ei olnud võimalik ka parema tahtmise juures heaks rääkida. Siit ka põhjus, miks kantsler Angela Merkel ütles selle kõige kohta, et see, mis toimus, on andestamatu," kommenteeris Lobjakas.

Tema hinnangul mõjub juhtunu AfD suhtes üha parema heidutusena. "See on lihaks tehtud tõendus selle kohta, et kui sapöör miinile astub, saab ta surma. See on hoiatus kõigile teistele poliitikutele kõikides peavooluparteides. See hoiatus toimib keskmises ja lühemas perspektiivis isegi paremini heidutusena kui see ajalooline tabu. See tabu on saanud nüüd lihaks või kehaks. See pole halb minu arvates," rääkis Lobjakas.

"On päris selge, et ükski peavoolupartei tänasel Saksamaal pärast seda, mis juhtus Annegret Kramp-Karrenbaueriga, ei julge flirtida, isegi näida olla flirtimas sellise asjaga nagu koostöö AfD-ga. Rinne või ring AfD vastu on sulgunud veel tugevamalt ning on selge, et iga poliitikut CDU-s, SPD-s või Vabade Demokraatide seas, kes nüüd tuleks ja ütleks, et avame ukse AfD-le, vaadataks kui poliitilist enesetapjat," lisas ta