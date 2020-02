Allika sõnul soovib Merkel, et Kramp-Karrenbauer jätkaks Saksamaa kaitseministrina, vahendas Reuters.

Merkeli pressiesindaja Steffen Seibert kinnitas hiljem, et Kramp-Karrenbauer tahab ka ise jätkata Saksamaa kaitseministrina ning et liidukantsler toetab seda.

Partei allikas ütles varem, et Kramp-Karrenbauer jätkab parteijuhina kuni uus kandidaat on leitud.

"Pärast pikka järelemõtlemist ja CDU-de tugevdamise eesmärgil esitasin oma otsuse erakonna juhtidele. Ma ei esita end kantsleri kandidaadiks. Nagu teatatud, jätkan ma CDU/CSU ühise kantslerikandidaadi määramise protsessi juhtimist," ütles Kramp-Karrenbauer.

Üks CDU juhtkonna koosolekul viibinud allikatest rääkis, et Merkel olevat Kramp-Karrenbaueri taandumise üle kahetsust avaldanud.

2018. aasta detsembris tugeva parteisisese konkurentsi järel parteijuhiks saanud Kramp-Karrenbaueril on olnud tõsiseid probleeme CDU-s ühtsuse ja mõjuvõimu saavutamisega. Saksamaa meedia kirjutas juba möödunud aasta mais, et Merkel on oma kunagise soosiku asjus lootust kaotamas.

Värskeimaks skandaaliks oli see, kuidas CDU saadikud hääletasid kolmapäeval koos protestipartei AfD liikmetega, et valida Tüüringi liidumaale liberaalist juht Thomas Kemmerich. Juhtum tekitas nii CDU-s kui ka kogu Saksamaal poliitilise skandaali, mille tõttu Kemmerich juba neljapäeval tagasiastumisest teatas.