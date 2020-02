"Juuni lõpus saadab Prantsusmaa Leetu tohutu kontingendi, umbes 300 sõjaväelast, mis liituvad NATO ettenihutatud jõududega, mida juhib Saksamaa," ütles Linkevicius telefoniusutluses Pariisist.

"Meie sõjaväelased osalevad missioonides, mis on tähtsad Prantsusmaa jaoks, Malis on ju umbes 40 meie sõjaväelast, nad hindavad samuti väga meie panust, see on vastastikune huvi, me püüame üksteist prioriteetide osas aidata," märkis minister.

Prantsusmaa otsusest saata Leedu sõjaväelased teatas Linkevicius pärast kohtumist Prantsuse välisministri Jean-Yves Le Drianiga.

Leedus asuvas NATO ettenihutatud väerühmas, mida juhib Saksamaa, teenib 1200 sõjaväelast kuuest riigist, pooled neist sakslased.

Linkevicius kohtus esmaspäeval ka presidendi esindaja Pierre Vimonti ja Prantusmaa Euroopa asjade riigisekretäri Amélie de Montchaliniga.

Arutati Prantsuse-Leedu suhteid, kahe riigi strateegilise partnerluse eesmärkide täitmist, piirkonna julgeolekuolukorda, Euroopa Liidu pakilisi küsimusi ning olukorda Venemaal ja Ukrainas.

Prantsuse sõdurid on olnud Eestis paiknevas NATO lahingugrupis kahel korral. Prantsuse üksus jätkab Tapa baasis ka 2021. aastal.