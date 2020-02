Läbirääkimised Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi kaubandusleppe üle peaksid algama alles järgmisel kuul, kuid London ja Brüssel on juba kana kitkunud Briti finantsfirmade EL-i turgudele ligipääsu küsimuses.

Prantsuse välisminister Jean-Yves le Drian ütles, et Ühendkuningriigi eesmärk sõlmida aasta lõpuks vabakaubanduslepe on keeruline, sest pooltel on tõsiseid erimeelsusi.

"Ma arvan, et mis puudutab kaubandusküsimusi ja tulevikusuhete mehhanismi, millest me alustame, me rebime teineteist tükkideks," ütles Le Drian.

"Aga see on läbirääkimiste osa. Kõik kaitsevad enda huvisid," lisas ta.

Ühendkuningriik lahkus Euroopa Liidust kaks nädalat tagasi, kuid aasta lõpuni kestab üleminekuperiood, mille jooksul proovitakse jõuda kaubandusleppeni.

EL-i liikmesriigid koostavad praegu läbirääkimismandaati, seejuures nõuab Prantsusmaa eriti karmi positsiooni kalandusküsimustes.

Prantsusmaa ja teised liikmesriigid tahavad säilitada ligipääsu Briti kalavetele, samas kui London tahab Euroopa kalurite ligipääsu piirata.

"Loodame, et kõnelused saavad kiiresti peetud, ehkki on palju küsimusi ja keerulisi punkte, mis tuleb lahendada," lausus Le Drian.

Bloki pealäbirääkija Michel Barnier on öelnud, et EL-i prioriteedid kõnelustel on kalandus, julgeolek ja õiglased kaubandustingimused Euroopa firmade jaoks.

Macron ei ole rahul Saksamaa panusega EL-i reformimisse

Prantsusmaa ootab kannatamatult Saksamaa vastust oma algatusele Brexiti-järgse Euroopa Liidu tugevdamiseks, ütles president Emmanuel Macron laupäeval.

Macronilt päriti Müncheni julgeolekukonverentsil, kas teda frustreerib kantsler Angela Merkeli vaikus reformiettepanekute peale.

"Ma ei ole frustreeritud, ma olen kannatamatu," vastas Macron.

"Me oleme alati pidanud teineteise vastuseid ootama," sõnas ta. "Eelolevatel aastatel on kõige tähtsam minna Euroopa tasandil suveräänsuse küsimistega palju kiiremini edasi."

Prantsusmaa on valmis uued riigid EL-i liitumiskõnelustele laskma

Macron vihjas laupäeval Müncheni julgeolekukonverentsil, et Pariis on valmis laskma Euroopa Liidul alustada liitumiskõnelusi Albaania ja Põhja-Makedooniaga.

Ta lisas aga, et suhtub EL-i laienemisse kui sellisesse endiselt reservatsioonidega.

Albaania ja Põhja-Makedoonia pidanuks alustama liitumiskõnelusi eelmisel aastal, kuid Macron oli üks, kes oktoobris protsessi tõkestas. Ta hoiatas, et teeb seda ka edaspidi, kui EL uute liikmete vastuvõtmist ei reformi.

Münchenis ütles Macron, et see tingimus on nüüd täidetud. Järgmine samm on Euroopa Komisjoni märtsikuine raport, mis peab näitama liituda soovivate riikide edusamme.

"Kui tulemused on positiivsed ja usaldus loodud, peaksime me olema valmis pärast seda läbirääkimisi alustama," sõnas ta.

Macron kinnitas, et jagab strateegilist eesmärki Lääne-Balkani riigid "Euroopasse ankurdada", kuid tema arvates on küsitav, kas tõenäoliselt aastaid kestvate liitumiskõneluste alustamine on selleks õige viis.

Macron rõhutas investeeringute tähtsust.

"Meil, eurooplastel on see probleem, et me mõtleme naabrusele ainult laienemise kaudu," ütles ta. "27-ga see ei toimi. Me liigume liiga aeglaselt, meil on igal pool üksmeelse otsuse reeglid, me oleme liiga rasked. Kas te arvate, et see toimib, kui meid on 30, 32 või 33?"